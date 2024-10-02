الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

أوبريت "على أرض مصر" في افتتاح مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية الليلة

مهرجان الإسماعيلية
مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية، فيتو

تفتتح وزارة الثقافة، في الثامنة مساء اليوم الأربعاء بقصر ثقافة الإسماعيلية، فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين.

المهرجان تقيمه الوزارة ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وبالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، وهيئة قناة السويس، وهيئة التنشيط السياحي.

حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية 

ويشهد حفل الافتتاح استعراضا للفرق المشاركة في المهرجان، وكلمات بروتوكولية، يعقبها تكريم الدكتور عبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق ومؤسس مهرجان الإسماعيلية الدولي في عام 1985، والفنانة الكبيرة فريدة فهمي أيقونة الرقص الشعبي المصري، واسم الفنان محمد خليل المدير الأول للمهرجان.

أوبريت على أرض مصر 

وفي الجزء الثاني من الحفل يقدم أوبريت "على أرض مصر" أشعار طارق علي، توزيع موسيقي محمد مصطفى، ميديا محمد درة، استعراضات عمرو عجمي، ألحان وإخراج ماهر كمال، ويختتم الحفل بعروض فنية للفرق المشاركة بلحن السلام، ولحن الختام.

استعراضات الفرق المشاركة بالمهرجان 

وشهد محافظ الإسماعيلية، ونائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أمس الثلاثاء، ديفيليه استعراضي للفرق المشاركة في المهرجان بحضور العديد من القيادات الثقافية والتنفيذية، وسط تفاعل جماهيري كبير من أبناء المحافظة وزوارها. 

مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية 

مهرجان الإسماعيلية الدولي الفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين تقام فعالياته بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان أحمد الشافعي.

ويدير المهرجان الفنان ماهر كمال، ويشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية، منها 6 فرق من دول "الجزائر، رومانيا، إندونيسيا، الأردن، الصين، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، حلايب للفنون التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقي والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، والقلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يكشف لـ"فيتو" تفاصيل حفل الافتتاح

بث مباشر، انطلاق ديفيليه مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية

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