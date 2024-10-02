حرب لبنان، حزب الله يدمر 3 دبابات والاحتلال يعترف بمقتل 8 عسكريين بينهم ضباط

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم، إن عناصر حزب الله أطلقوا أعيرة نارية وصواريخ مضادة للدروع وفجروا عبوات ناسفة فى قوات من وحدة أجوز فى الجنوب.

إسرائيل تعترف بمقتل ضباط وجنود فى كمين نصبه حزب الله

وكشف الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 8 عسكريين بينهم 3 ضباط فى معارك مع عناصر حزب الله فى جنوبى لبنان.

وسمح الجيش الإسرائيلي بنشر اسم الجندي الإسرائيلي الذي قتل خلال القتال جنوب لبنان، وأعلن أنه الملازم ايتان يتسحاك اوستر (22 عاما) حيث قتل خلال اشتباك مع عناصر حزب الله، وبذلك يرتفع عدد القتلى منذ بداية الحرب إلى 716 جنديا.

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وذكر بيان الجيش الإسرائيلي، أن الجندي من وحدة أجوز، تشكيل الكوماندوز، تم إبلاغ عائلته بخبر مقتله وتمت ترقيته من رتبة ملازم إلى رتبة رقيب بعد وفاته، وستقام جنازته اليوم قبل حلول عيد رأس السنة العبرية.

حزب الله يفجر عبوة ناسفة فى قوة إسرائيلية ببلدة يارون

وقال حزب الله فى بيان سابق له، إنه فجر عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية حاولت الالتفاف على بلدة يارون، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أفاد حزب الله بتدمير عناصر لثلاثة دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بصواريخ موجهة أثناء محاولة تقدمها فى مارون الراس.