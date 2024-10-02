الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

إسعاد يونس تتحدث لأول مرة عن موعد اعتزالها

اسعاد يونس
اسعاد يونس

أعلنت الفنانة إسعاد يونس قائمة الأحلام المؤجلة في حياتها، مؤكدة أن الاعتزال مرحلة ستحظى بها في حالات معينة خططتها لنفسها، موضحةً أن هناك حلما مؤجلا لها لم تحققه على مدار العشر سنوات الماضية.

 

في هذا السياق، قالت إسعاد يونس خلال لقائها في برنامج its show time: أنا مأجلة غصب عني قراءتي لكتب كتير أوي اشتريتها في آخر 10 سنين وحطاها جمبي وبرصها زي العواميد، ولكن لما هعتزل هقرأهم.

 

 

أما عن فكرة الاعتزال، أضافت إسعاد يونس: أتمنى إذا اعتزلت أبقى بصحتي لسه وميبقاش الاعتزال بسبب تدهور الصحة، وهييجي وقت الاعتزال عشان فيه وقت بيحتاج الواحد يخلو بنفسه ويشوف عمل إيه في الرحلة اللي فاتت.

 

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