الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

آمال ماهر تضع اللمسات الأخيرة على أغنيتها الجديدة

أمال ماهر، فيتو
أمال ماهر، فيتو

تستعد الفنانة آمال ماهر ، خلال الفترة المقبلة لطرح أغنية جديدة علي كافة منصات الموسيقي وموقع الفيديوهات يوتيوب.

أغنية آمال ماهر الجديدة 

وتتعاون آمال ماهر في أغنيتها الجديدة، مع الشاعر أحمد المالكي، وذلك بعد تعاونهم الأخير في ألبوم أنا كويسة والذي طرح في وقت سابق وحقق نجاحا كبيرا.

وحققت آمال ماهر نجاحا كبيرا بأخر ألبومتها الغنائية أنا كويسة والتي طرحته في سبتمبر الماضي بعد غياب.

وأغنية آمال ماهر الجديدة أنا كويسة هى الأغنية الرسمية للألبوم وجاءت من كلمات أحمد المالكي ومن ألحان بلال سرور.

وجاء الميني ألبوم حاملًا اسم أنا كويسة، وضم في جعبته خمس أغان، وهي: أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان.

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