الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

استعدادات حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية (صور)

جانب من الكواليس،فيتو
جانب من الكواليس،فيتو

أنهى قصر ثقافة الإسماعيلية، كافة استعداداته لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين، حيث ينطلق حفل الافتتاح في الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء.   

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات افتتاح مهرجان الفنون الشعبية(صور)

محافظ الإسماعيلية يستقبل الدكتور عبد المنعم عمارة (صور)

الفرق المشاركة بالمهرجان 

جانب من كواليس حفل الافتتاح، فيتو
جانب من كواليس حفل الافتتاح، فيتو

ويدير المهرجان الفنان ماهر كمال، ويشارك به 21 فرقة مصرية وأجنبية، منها 6 فرق من دول "الجزائر، رومانيا، إندونيسيا، الأردن، الصين، الهند"، و12 فرقة تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي "الإسماعيلية، الوادي الجديد، العريش، حلايب للفنون التلقائية، الحرية السكندرية، بورسعيد، أسوان، المنيا، أسيوط، الشرقية، النيل للموسيقي والغناء الشعبي، إسماعيلية أطفال"، بالإضافة إلى فرقتي ذوي الهمم "هيئة قناة السويس، والقلوب البيضاء" التابعتين لمحافظة الإسماعيلية، وفرقة وزارة الشباب والرياضة.

 

جانب من الكواليس،فيتوجانب من الكواليس،فيتو

 

محافظ الإسماعيلية يتابع استعدادات المهرجان 
 

وكان قد قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجولة تفقدية بقصر ثقافة الإسماعيلية؛ لمتابعة الاستعدادات النهائية قبل ساعات من استضافة حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الرابعة والعشرين.  

 

أبرز الحضور خلال الجولة 

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، الدكتور علي حطب مدير المكتب الفني بالمحافظة، شيرين عبدالرحمن مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، والفنان ماهر كمال مدير مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.  

جانب من كواليس حفل الافتتاح، فيتو

صورة تليق بالمحافظة 

وخلال جولته أكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة ظهور حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الرابع والعشرين، بالصورة التي تليق بمحافظة الإسماعيلية وضيوفها ومواطنيها؛ للتعبير عن تاريخ وعراقة محافظة الإسماعيلية.
 

وفي ختام جولته، حرص "أكرم" على اللقاء بعاملات النظافة وتشجيعهم والاستماع لطلباتهم، والتقاط الصور التذكارية معهم. 

 

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