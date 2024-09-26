الخميس 26 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خالد الصاوي والد عمرو سعد وأحمد رزق "عدوه" بمسلسل سيد الناس

خالد الصاوي وعمرو
خالد الصاوي وعمرو سعد

يلعب الفنان خالد الصاوي خلال أحداث مسلسل سيد الناس الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد شخصية والده، ومن المقرر أن يدخل الاثنان في مشاكل مع بعض العائلات.

 

أحداث مسلسل سيد الناس 

بينما يلعب الفنان أحمد رزق شخصية عدوه خلال أحداث العمل، ومسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، وطارق النهري، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.

ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أولي مشاهده في مسلسله الجديد سيد الناس مطلع نوفمبر المقبل، ويقوم المخرج محمد سامي بمعاينة أماكن التصوير حاليًا، حيث سيتم التصوير بأحد الديكورات الشعبية للعمل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيد الناس خالد الصاوي أحمد رزق مسلسلات رمضان 2025 مسلسل سيد الناس اخبار الفن

مواد متعلقة

أحمد رزق يقابل عمرو سعد في مسلسل سيد الناس برمضان 2025

الأكثر قراءة

أول رد من التعليم على ارتداء مدير مدرسة زي الطلاب بالجيزة

بدء غلق المحلات والكافيهات حسب التوقيت الشتوي غدًا

عبد الواحد السيد يكشف سبب ارتداء الزمالك الزي الأسود في السوبر الأفريقي

تأخير الساعة 60 دقيقة، بدء تطبيق التوقيت الشتوي في هذا الموعد

دخول محتمل.. سيناريوهات الاقتحام البري للأراضي اللبنانية (فيديو جراف)

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 150 قطعة حشيش فى سوهاج

قفزة في سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024

أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 26 سبتمبر 2024 في الأسواق

منوعات

المزيد

خبراء الأرصاد الأمريكية يحذرون من تحول إعصار "هيلين" إلى عاصفة شديدة

روسيا: سبتمبر في موسكو الأكثر دفئا منذ عام 1879

اختبار قمر روسي - صيني طوره طلاب الجامعات

مخاوف من فيضانات وانهيارات أرضية، طوارئ في الولايات المتحدة اليوم بسبب إعصار هيلين

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس 26-9-2024

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء 25 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 25-9-2024

المزيد

انفوجراف

كولر vs جوميز.. أرقام الثنائي مع الأهلي والزمالك قبل قمة السوبر الإفريقي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطة في المنام وعلاقته بالتخلص من المشكلات

قرآن يتلى في زينب بنت جحش إلى يوم الدين

ما حكم الشرع في قراءة الفنجان والتنجيم؟، أمين الفتوى يحسم الجدل

المزيد
الجريدة الرسمية