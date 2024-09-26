خالد الصاوي والد عمرو سعد وأحمد رزق "عدوه" بمسلسل سيد الناس
يلعب الفنان خالد الصاوي خلال أحداث مسلسل سيد الناس الذى يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد شخصية والده، ومن المقرر أن يدخل الاثنان في مشاكل مع بعض العائلات.
أحداث مسلسل سيد الناس
بينما يلعب الفنان أحمد رزق شخصية عدوه خلال أحداث العمل، ومسلسل سيد الناس بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد رزق، أحمد فهيم، وطارق النهري، وجارٍ التعاقد مع باقي أبطال العمل في الفترة الحالية، ومن تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح وإخراج محمد سامي وإنتاج صادق الصباح.
ويبدأ الفنان عمرو سعد تصوير أولي مشاهده في مسلسله الجديد سيد الناس مطلع نوفمبر المقبل، ويقوم المخرج محمد سامي بمعاينة أماكن التصوير حاليًا، حيث سيتم التصوير بأحد الديكورات الشعبية للعمل.
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