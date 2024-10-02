بعد إعلان اعتزالها، منى جبر: "لو اتعرض عليا مال الدنيا مش هرجع للفن تاني"

أعلنت الفنانة منى جبر اعتزالها التمثيل اليوم، مؤكدة عدم عودتها للمجال، حتى لو عرض عليها عمل يرشحها للأوسكار.

وقالت منى جبر في تصريحات لبرنامج القاهرة اليوم: في المجال الفني بيجيلك لحظة عارف إنك مش هتقدر تقدم حاجة أكتر.. فأخذت قرار الاعتزال وموحشنينش التمثيل وجمهوري أكيد هيقدر إني إنسانة طبيعية.

و شاركت منى جبر في عدد من الأعمال الفنية المتميزة، أشهرها فيلم الحفيد، من بطولة: الفنانة كريمة مختار، عبد المنعم مدبولي، نور الشريف، ميرفت أمين، محمود عبد العزيز، وحيد سيف، ومن تأليف عبد الحميد جودة السحار، وإخراج عاطف سالم.

كما ظهرت منى جبر في عدد من الأعمال، مثل: فيلم عندما يأتي المساء، أنياب، الرحمة يا ناس، ابن مين في المجتمع، خدعتني امرأة، الملايين، خطيئة الملاك، وغيرها من الأعمال.