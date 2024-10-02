الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد إعلان اعتزالها، منى جبر: "لو اتعرض عليا مال الدنيا مش هرجع للفن تاني"

مني جبر, فيتو
مني جبر, فيتو

أعلنت الفنانة منى جبر اعتزالها التمثيل اليوم، مؤكدة عدم عودتها للمجال، حتى لو عرض عليها عمل يرشحها للأوسكار.

وقالت منى جبر في تصريحات لبرنامج القاهرة اليوم: في المجال الفني بيجيلك لحظة عارف إنك مش هتقدر تقدم حاجة أكتر.. فأخذت قرار الاعتزال وموحشنينش التمثيل وجمهوري أكيد هيقدر إني إنسانة طبيعية.

و شاركت منى جبر في عدد من الأعمال الفنية المتميزة، أشهرها فيلم الحفيد، من بطولة: الفنانة كريمة مختار، عبد المنعم مدبولي، نور الشريف، ميرفت أمين، محمود عبد العزيز، وحيد سيف، ومن تأليف عبد الحميد جودة السحار، وإخراج عاطف سالم.

كما ظهرت منى جبر في عدد من الأعمال، مثل: فيلم عندما يأتي المساء، أنياب، الرحمة يا ناس، ابن مين في المجتمع، خدعتني امرأة، الملايين، خطيئة الملاك، وغيرها من الأعمال.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاعتزال برنامج القاهرة اليوم قرار الاعتزال مني جبر المجال الفني

مواد متعلقة

الفنانة فاطمة عادل تحتفل بزفافها على المخرج ياسر عطية (صور)

أخبار الفن اليوم: وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي.. نجوى فؤاد تهاجم الراحلة شادية.. حقيقة استبعاد هالة صدقي من مسلسل كوكب الشرق

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية تكشف حقيقة وقوع زلزال بجنوب القاهرة

خبير اقتصادي يكشف تأثير قرار جوجل بالدفع بـ الجنيه لـ صناع المحتوى

سبب إعلان جوجل إرسال الدفعات لصناع المحتوى المصريين بالجنيه بدلا من الدولار وموعد التطبيق

بعد إعلان اعتزالها، منى جبر: "لو اتعرض عليا مال الدنيا مش هرجع للفن تاني"

أجر خيالي لـ عمرو دياب في إحياء حفل زفاف ابنة أحد رجال الأعمال

حقيقة طلب محمد صلاح عدم السفر مع منتخب مصر إلى موريتانيا

مع انتهاء موسم الأصناف الرئيسية، تعرف على أسعار المانجو بالأسواق

خبير: إسرائيل تخفي الخسائر التي تعرضت لها في الهجوم الإيراني

منوعات

المزيد

الإعصار هيلين يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون شخص بأمريكا

يأكل بإفراط، قط يفقد القدرة على المشى بسبب وزنه الزائد (فيديو)

دراسة تحذر من اتخاذ قرارات مصيرية قبل النوم لعدة أسباب

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 2/10/2024

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري في أبو ظبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيف في المنام وعلاقته بالانتصار على الاعداء

الهواري: الإسلام دين الإنسانية بامتياز والأزهر حوّلها إلى صيغ عملية

شباب حول الرسول، "عمير بن سعد، برأه الله في القرآن"

المزيد
الجريدة الرسمية