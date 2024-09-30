الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

آخر فرح هعمله، تصريح مثير لـ عمرو دياب عن اعتزال الغناء بحفلات الزفاف

عمرو دياب، فيتو
عمرو دياب، فيتو

تصدر الهضبة عمرو دياب خلال الساعات القليلة الماضية تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب آخر ظهور له في أحد الأفراح الذي أحياه مؤخرا.

عمرو دياب:"بطلت أفراح" 

وانتشر علي نطاق واسع مقطع فيديو لعمرو دياب من حفل الزفاف الذي أحياه،  وهو يعلن  قرار اعتزال الغناء في الأفراح، موضحا:" دا آخر فرح هعمله أنا بطلت أفراح بس دا عزيز عليا".

وأثار تصريح الهضبة عمرو دياب  التساؤلات وهل هو قرار نهائي أم مزحة مع الحاضرين؟

حفل عمرو دياب

وكان عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا خاصا خلال الأيام الماضية بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور كبير من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة.

 

كما يستعد الهضبة عمرو دياب أيضا لإحياء حفل بالكويت في 24 أكتوبر المقبل، بـ "الأرينا كويت"، وهو واحد من أكبر المسارح هناك.

كان عمرو دياب شارك في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين وأحيا حفلا يوم 10 أغسطس الماضي.

وطرح عمرو دياب ألبوما جديدا في ديسمبر 2023، ضم 12 أغنية، هي: "بيوحشنا" و"سلامك وصلي" و"معرفش حد بالاسم ده" و"ظبط مودها" و"واخدين راحتهم" و"مكانك" و"ياقمر" و"لوحدنا" و"الكلام ليك أنت" و"ما تتعوضش بحد" و"مابتغيبش" و"المعنويات مرتفعة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الهضبة عمرو دياب عمرو دياب عمرو دياب بطلت أفراح

الأكثر قراءة

اعترافات صادمة للتربي المتهم بأعمال سحر لمؤمن زكريا

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر

كواليس الأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب سامي قمصان

تطورات جديدة في أزمة الجابوني آرون بوبينزا مع الزمالك

وداعًا بطاقات التموين.. إجراءات جديدة للتحول إلى الدعم النقدي.. تنقية البطاقات وتطوير المنافذ الأبرز.. وخبراء: المنظومة الجديدة تقضي على الفساد

الحبس والغرامة، تعرف على عقوبة صرف الدعم النقدي دون وجه حق

رد فعل الرئيس السيسي عن استغلال البعض للسيارات المخصصة لذوي الإعاقة

200 جنيه للفرد، قصة التحول للدعم النقدي (فيديوجراف)

منوعات

المزيد

2000 دولار شهريا، عرض عمل غير مسبوق من راعي أغنام في تركيا

يدور حول نجم يشرف على نهايته، رصد كوكب بعيد يعطي لمحة عن مستقبل الأرض

الأمير هاري يتوجه إلى المملكة المتحدة دون زوجته، اعرف السبب

روسيا تخطط لإطلاق أقمار جديدة لمراقبة الغلاف الأيوني للأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الإثنين في السوق المحلى

أسعار السكر اليوم الإثنين 30-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

200 جنيه للفرد، قصة التحول للدعم النقدي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

شباب حول الرسول، عبد الله بن أبي بكر "دورٌ خالدٌ في الهجرة النبوية"

لماذا سأل اليهود النبي عن موعد قيام الساعة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية