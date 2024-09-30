آخر فرح هعمله، تصريح مثير لـ عمرو دياب عن اعتزال الغناء بحفلات الزفاف

تصدر الهضبة عمرو دياب خلال الساعات القليلة الماضية تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب آخر ظهور له في أحد الأفراح الذي أحياه مؤخرا.

عمرو دياب:"بطلت أفراح"

وانتشر علي نطاق واسع مقطع فيديو لعمرو دياب من حفل الزفاف الذي أحياه، وهو يعلن قرار اعتزال الغناء في الأفراح، موضحا:" دا آخر فرح هعمله أنا بطلت أفراح بس دا عزيز عليا".

وأثار تصريح الهضبة عمرو دياب التساؤلات وهل هو قرار نهائي أم مزحة مع الحاضرين؟

حفل عمرو دياب

وكان عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا خاصا خلال الأيام الماضية بمنطقة أهرامات الجيزة، وسط حضور كبير من مشاهير المجتمع والشخصيات العامة وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة.

كما يستعد الهضبة عمرو دياب أيضا لإحياء حفل بالكويت في 24 أكتوبر المقبل، بـ "الأرينا كويت"، وهو واحد من أكبر المسارح هناك.

كان عمرو دياب شارك في فعاليات الدورة الثانية من مهرجان العلمين وأحيا حفلا يوم 10 أغسطس الماضي.

وطرح عمرو دياب ألبوما جديدا في ديسمبر 2023، ضم 12 أغنية، هي: "بيوحشنا" و"سلامك وصلي" و"معرفش حد بالاسم ده" و"ظبط مودها" و"واخدين راحتهم" و"مكانك" و"ياقمر" و"لوحدنا" و"الكلام ليك أنت" و"ما تتعوضش بحد" و"مابتغيبش" و"المعنويات مرتفعة".