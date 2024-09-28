السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي بعد صراع مع المرض

إسماعيل فرغلي، فيتو
إسماعيل فرغلي، فيتو

رحلت عن عالمنا منذ قليل زوجة الفنان إسماعيل فرغلي بعد صراع مع مرض السرطان ومن المقرر أن تشيع جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسماعيل فرغلي وفاة زوجة إسماعيل فرغلي زوجة إسماعيل فرغلي

الأكثر قراءة

جوميز يوجه رسالة لـ أحمد بلال بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

أول تعليق من تركي آل الشيخ على تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي أمام الأهلي

ما السيناريوهات المتوقعة في حال تأكيد اغتيال نصر الله؟

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد خسارة السوبر الإفريقي

رضا عبد العال: كولر يتحمل مسؤولية خسارة الأهلي أمام الزمالك

سهرانين للصبح، استمرار احتفالات الزملكاوية بكأس السوبر الإفريقي (فيديو وصور)

مجلس الزمالك يوجه الشكر لـ تركي آل الشيخ بعد جائزة المليون ونصف دولار

شاهد، ماذا فعل جمهور الزمالك مع 3 أهلاوية بميت عقبة؟

منوعات

المزيد

العاصفة هيلين تودي بحياة 4 أشخاص في فلوريدا وجورجيا

طمران، حكاية قط سعودي أثار تعاطف رواد السوشيال ميديا

يعتبرها كائنات حية، قانون برازيلي لحماية الأمواج 

«الإبداع في كل حذاء» مهنة الإسكافي تتحدى الحداثة، والأسطى عزيز: فن يحتاج إلى ضمير واهتمام (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في ختام تعاملات مساء اليوم الجمعة

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 27- 09- 2024 في الأسواق

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. لقاءات نارية في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وأبطال آسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 28-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية