أخبار الفن اليوم: وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي.. نجوى فؤاد تهاجم الراحلة شادية.. حقيقة استبعاد هالة صدقي من مسلسل كوكب الشرق

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت العديد من الأخبار الهامة من أبرزها، وفاة زوجة الفنان إسماعيل فرغلي بعد صراع مع المرض

رحلت عن عالمنا منذ قليل زوجة الفنان إسماعيل فرغلي بعد صراع مع مرض السرطان، ومن المقرر أن تشيع جنازتها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر.





خرجت الفنانة نجوي فؤاد لتثير الجدل مرة أخرى، وذلك بعد أن قالت إنها تريد ارتداء الحجاب بشرط أن يتوفر لها معاش يضمن لها حياة كريمة.

وقالت الفنانة الاستعراضية في تصريحات خاصة لـ فيتو: “الفنان الراحلة شادية عندما أرادت الاعتزال كانت لا تملك شيئًا نهائيًا، وتلقت العديد من المساعدات، وحصلت على معاش من الدولة ضمن لها الحياة”.

وتابعت: "ظلت شادية قرابة 20 عامًا في شقة بالإيجار ولا تعلم شيئًا عن الفن، وأنا أريد أن أكون مثلها، فما المانع في ذلك لا أعلم.. قضيت ما يقرب من 50 عامًا في الفن، وأريد قضاء ما تبقى من عمرى مع الله، وأن أعود له".

يشارك الفنان أحمد سعد ضمن سلسلة حفلات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الــ 32، المقرر إنطلاق لياليها من قلب مسارح دار الأوبرا المصرية.



ويحيي “سعد” حفله يوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2024، بقيادة المايسترو سعيد كمال، وسيقدم باقة من أجمل أغنياته ذات الطابع الدرامي، وكذلك سيتغني بمجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل لـ وردة وعبد الحليم حافظ علي الهواء مباشرةً.

قال محمد فؤاد المهندس:" كنت بقوله يا أستاذ علشان لقيت الناس بتقوله يا أستاذ، وعمري ما قولت يابابا، وهو كان بيفرح لما يسمع مني الأستاذ.





وأضاف خلال ندوة في حب فؤاد المهندس المقامة في نقابة الصحفيين : كان في البيت إنسان بسيط وخواف وصارم جدا وقلبه طيب وربانا على أسس كثيرة وإزاي نواجه المشاكل، والأستاذ هو أب شامل وكان بيضربني وأنا صغير وكان يخش يعيط وشويكار كانت تدخله تلاقيه منهك من العياط.

يهتم رواد السوشيال ميديا بكل ما يخص أعمال الزمن الجميل، وبعد تصريح للفنانة هالة صدقي التي أكدت فيه أنها رشحت لتقديم شخصية أم كلثوم، وبعد أن أجرت بعض المكالمات مع مخرجة العمل إنعام محمد على تم استبعادها من العمل.





وتواصلت فيتو مع المخرجة إنعام محمد على لتوضيح حقيقة الأمر، والتى أكدت أنها لم ترشح هالة صدقي نهئايًا للمشاركة في العمل، ولم يكن هناك أي اتصال بينهما بشأن هذا العمل.



يواصل الفنان ماجد المصري تصوير أحداث دوره في مسلسل أش أش، ويظهر ماجد المصري خلال أحداث العمل بلوك مختلف عليه تمامًا حيث يظهر “أصلع” وهذا ما تتطلبه الشخصية التي يقدمها.



وخلال أحداث مسلسل "إش إش" يطلب ماجد المصري الذى يجسد شخصية معلم الزواج من "إش إش" مى عمر، ولكنها ترفض الزواج منه، وتبدأ المشاكل بينهما.

يصادف اليوم السبت 28 سبتمبر ذكرى ميلاد الكوميديان الإستثنائي علاء ولى الدين الذي ولد عام 1963 بالدرب الأحمر، وتوفي فى ريعان شبابه عن عُمر ناهز الأربعين إثر إصابته مضاعفات مع مرض السكر.



استطاع علاء ولي الدين أن يسجل اسمه ووضعه فى مقدمة أبناء جيله بفضل مصداقيته وأدائه الإبداعي الحساس الذي جمع بين الجانبين الفني والديني نسبةً لجده الشيخ سيد ولى الدين مؤسس إحدى المدارس بقرية الجندية، ووالده الممثل سمر ولي الدين الذي كان يشغل منصب مدير عام لملاهي القاهرة..