إلغاء موريكس دور وحفلات ضخمة، كيف أثرت هجمات الاحتلال على الساحة الفنية بلبنان؟

تعيش لبنان بالوقت الحالي، ظروف صعبة بسبب انتهاكات جيش الإحتلال هناك، الأمر الذي تسبب في وقف النشاط الفني هناك بشكل كبير، بسبب الوقت الصعب التي تمر به البلاد حاليا.

تأجيل حفل موريكس دور

وشهدت الساحة الفنية في لبنان، تاجيل حفل موريكس دور لعام 2024 , نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد

وأصدرت إدارة مهرجان موريكس دور 2024 بيانا سابق لها وجاء نصه كـ الأتي:" بعد الظروف الآليمة المتتالية التي ألمت بوطننا لبنان والتي تمثلت بالاعتداءات الغشيمة على بلدنا الحبيب والتي أودت بحياة العديد من القتلى والجرحى، وتضامنًا مع أشقائنا في الوطن، قررت لجنة "الموركس دور" إرجاء الحفل الذي كان مقررًا أن يقام مساء الأحد 22 سبتمبر إلى موعد يحدد لاحقًا تبعًا للظروف.

وتابع “البيان”:" علمًا أن حفل "موركس دور" في دورته الرابعة عشرة كان سيخصص للبنان كالعادة تحت شعار "اشفِ جراح العالم بالفن والموسيقى... Heal the World with Art & Music" كلفتة تضامنية من عدد كبير من الفنانين اللبنانيين والعرب والعالميين.

وبحسب البيان سيبقى "موركس دور"واجهة الابداع والثقافة والفن على أمل عودة الحياة الطبيعية إلى لبنان.

وتقدمت اللجنة بأحرّ التعازي من أهالي الشهداء وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل، مع الأمل أن ينجي الله لبنان من أي مصيبة جديدة."

إلغاء حفلات لبنان

كما شهدت لبنان أيضا إلغاء عدد كبير من حفلات النجوم والتي كان من المقرر إقامتها هناك خلال هذه الفترة ومنها حفل لتامر حسني وهيفاء وهبي وأصالة وعاصي الحلاني ولكن تم إلغائهم بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا

كما أكد النجم اللبناني وليد توفيق أنه انتهى من إعداد ميني ألبوم جديد مشيرا إلى أنه سجل عددا من أغنياته، ولكنه قرر وقف العمل عليه بسبب ظروف لبنان الصعبة.

وقال وليد توفيق في تصريح خاص لفيتو: "حضرت عدد من الأغاني ولكن اللي بيحصل في بيروت في الوقت الحالي والمنطقة العربية خلي الواحد راسه تقف".

وتابع “ولكني كنت محضر أكثر من أغنية مثل كبرت البنوت وهي أغنية لبنانية انتهيت من تسجيلها وكان من المقرر أن تطرح خلال هذه الفترة دي”، و“حضرت مع وليد سعد أغنية انتي بالناس كلهم”.

واستطرد وليد:" وكنت محضر أيضا أغنية شو بدي بالورد يعني كنت محضر ميني ألبوم ولكن كله دلوقتي وقف لحد أما أشوف أيه هيحصل في بلدنا،أحنا علي حافة الانهيار والجيش الإسرائيلي بقي علي الحدود يارب ميحصلش حاجة لأن الناس بالشارع.. مليون نسمة دلوقتي في لبنان بالشوارع".