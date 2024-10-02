أجر خيالي لـ عمرو دياب في إحياء حفل زفاف ابنة أحد رجال الأعمال

أثار النجم عمرو دياب الجدل بتصريحه الأخير حول اعتزاله الغناء في الأفراح، أثناء إحيائه حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية، الذي أقيم بسفح الأهرامات وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

أجر عمرو دياب بحفل الزفاف

وكشف مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب، أنه قرر عدم الغناء في الأفراح، بعد أزمة صفعه لأحد المعجبين، حاول التقاط صورة تذكارية معه أثناء غنائه بأحد الأفراح.

وأضاف المصدر أنه نظرًا للصداقة القوية التى تربط عمرو برجل الأعمال باسل سماقية، وافق على إحياء حفل زفاف ابنته بشكل استثنائي.

وحصل عمرو على مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، وهو ما يقرب من خمسة ملايين جنيه، نظير الغناء بالحفل.

وقدم الهضبة فقرة غنائية مدتها ساعتان تقريبًا، بالرغم من أنه كان يغني بحفلات الزفاف فقرة غنائية مدتها خمسون دقيقة فقط.

وأوضح المصدر أن الهضبة كان يحصل على أجر قدره 60 ألف دولار نظير الغناء بالأفراح، ويعد هو المطرب الأعلى أجرًا في الوطن العربي، ورغم ذلك، قرر اعتزال الغناء بالأفراح، وهو قرار اتخذه عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانة شيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر وآخرون.

حفل الهضبة بالسعودية

يذكر أن الفنان عمرو دياب أحيا حفلا غنائيا يوم الجمعة الماضي بمدينة العلا في السعودية، وغنى عمرو دياب باقة من أغانيه الشهيرة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بدأها بأغنية "يا أنا يا لاء" ضمن افتتاح مهرجان سماء العلا.