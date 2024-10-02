أخبار مصر: زيادة سعر دواء شهير، كيف أنقذت 3 دول كبرى إسرائيل، مفاجأة بقائمة الفراعنة لمواجهة موريتانيا، قفزة للذهب بعد هجوم إيران

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

لحظة إصدار قائد الحرس الثوري أمر قصف إسرائيل ومشاهد لإطلاق الصواريخ من قواعد إيرانية (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو متداولة لحظة إطلاق إيران صواريخ من قواعدها باتجاه إسرائيل.

تقترب من النصف، زيادة جديدة في سعر دواء شهير لزيادة سيولة الدم ومنع الجلطات

شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر مستحضر كالهيبارين 5000 وحدة ٣ أمبول إلى 142 جنيهًا بدلًا من 98 جنيهًا.

بسبب الأوضاع الراهنة، نداء عاجل من وزارة الطيران للمسافرين إلى بغداد وأربيل والأردن

ناشدت وزارة الطيران المدني جميع العملاء المسافرين عبر رحلات شركات الطيران المتجهه إلى كل من بغداد وأربيل والأردن مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات والإعلان عن كل ما هو جديد في هذا الشأن، نتيجة الأوضاع الراهنة.

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

لحظة انفجار صاروخ إيراني على بعد كيلومتر واحد من مقر الموساد شمال تل أبيب (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر موقع انفجار صاروخ إيراني على بعد أقل من كيلومتر واحد من مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في تل أبيب.

قفزة في أسعار الذهب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء بفعل الطلب على الملاذ الآمن مع تصاعد المخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.

دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا

تستطلع دار الإفتاء اليوم الأربعاء هلال شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1446 هجريا من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.

اليوم، انطلاق أعمال دور الانعقاد الخامس لمجلس الشيوخ

تنطلق اليوم الأربعاء أعمال دور الانعقاد العادي الخامس، من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

فرنسا تحرك قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط للتصدي للتهديد الإيراني

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "دان بأشد العبارات الهجمات الجديدة التي شنتها إيران على إسرائيل"، مشيرًا إلى أن باريس "حركت قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط، الثلاثاء، للتصدي للتهديد الإيراني".

جرس إنذار للأهلي، مصدر يكشف أسباب استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وزير الدفاع البريطاني: قواتنا لعبت دورا الليلة في محاولات منع مزيد من التصعيد بالشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن القوات البريطانية لعبت دورًا الليلة في محاولات منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.

قلق وخوف، تفاصيل مثيرة وراء استبعاد حجازي والنني من معسكر مباراتي موريتانيا

قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تحدث مع جهازه المعاون، إن أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي، ترتيبه الرابع أو الخامس في مركزه، وأنه لن يضمه خلال الفترة المقبلة منعا لحدوث أزمات أو اعتراضات من جانب اللاعب على عدم مشاركته في المباريات.

قصر الإليزيه: عسكريون فرنسيون شاركوا في التصدي للهجوم الإيراني على إسرائيل

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عسكريين فرنسيين شاركوا في التصدي الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 02- 10- 2024 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن تنخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بعد الهجمات الإيرانية

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية يوم الثلاثاء تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من A+ إلى A، وأرجعت هذا إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله.

مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية لكرة اليد والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأربعاء العديد من مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، إلى جانب مباريات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

رئيس الأركان الإيراني يهدد بضرب كل البنى التحتية في إسرائيل

هدّد رئيس أركان الجيش الإيراني الجنرال محمد باقري بضرب "كل البنى التحتية" في إسرائيل إذا ما هاجمت الأخيرة بلاده ردّا على إطلاق إيران مساء الثلاثاء حوالى 200 صاروخ بالستي فرط صوتي على إسرائيل.

اليوم، بدء استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة بـ"بيت الوطن"

أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم بدء استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج اليوم الأربعاء.

أوفينا بالتزامنا، أول تصريح لوزير الدفاع الأمريكي عن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة "أوفت بالتزامها بالدفاع عن إسرائيل"، في أعقاب الهجوم الصاروخي التي شنته عليها إيران، الثلاثاء.

كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة

ظاهرة فلكية تضرب العالم في الساعات القليلة المقبلة، ليكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل كسوف الشمس الحلقي 2024 الذي يشهده العالم، اليوم الأربعاء.

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

تسبب تفشي مرض في الجهاز الهضمي على متن سفينة سياحية تابعة لشركة "رويال كاريبيان" بإصابة 180 راكبا و3 من أفراد الطاقم بالإسهال وتشنجات البطن، وفقا لمسؤولي الصحة.