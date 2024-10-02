كسوف الشمس 2024، البحوث الفلكية توجه نداء للمواطنين قبل ساعات من حدوث الظاهرة

ظاهرة فلكية تضرب العالم في الساعات القليلة المقبلة، ليكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل كسوف الشمس الحلقي 2024 الذي يشهده العالم، اليوم الأربعاء.

وقال المعهد إن ذروته تتفق مع اللحظة التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446هـ.

وأضاف المعهد في بيان، أن هذا الكسوف سيكون مرئيًا في جنوب المحيط الهادي وتشيلي والأرجنتين وجنوب المحيط الأطلسي، بينما يكون جزئيًا في بعض أجزاء من أمريكا الجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، في حين أنه لن يُرى في مصر ولا في المنطقة العربية.

كسوف الشمس

ومن جانبه، قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن العالم سيشهد، اليوم الأربعاء، كسوفًا شمسيًا، مشيرًا إلى أن كسوف الشمس عموما لا يحدث أبدًا إلا إذا كان القمر محاقا، لذلك يحدث هذا الكسوف في نفس يوم المحاق.

وكتب تادرس عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، أن تفسير الكسوف الحلقي فهو يحدث عندما يكون القمر في منطقة الأوج المنطقة البعيدة عن الأرض في المدار بحيث لا يغطي قرص الشمس بالكامل فينتج عن ذلك حلقة من الضوء حول القمر المظلم مكونا حلقة النار كما يسمونه أو الكسوف الحلقي، موجهًا نداءً عاجلًا بتأكيد أنه لا توجد مخاوف من هذا الكسوف.

أوقات الكسوف

وفيما يلي ننشر أوقات المراحل المهمة في هذا الكسوف، وهي كالتالي:

بداية الكسوف الجزئي 2 أكتوبر 2024، في تمام الساعة الـ 03:42:59 مساءً.

بداية الكسوف (أول نقطة ترى الكسوف) 2 أكتوبر 2024، في تمام الساعة الـ 04:50:38 مساءً.

ذروة الكسوف (يُرى حلقيًا) 2 أكتوبر 2024م، في تمام الساعة الـ06:45:04 مساءً.

أعلن مركز القبة السماوية في موسكو أنه يمكن رصد مراحل كسوف الشمس في منطقة المحيطين الهادئ والأطلسي بالقرب من ساحل الأرجنتين، يوم 2 أكتوبر.

ووفقا لبيان القبة السماوية، سيبلغ عرض شريط ظل القمر الذي سيغطي قرص الشمس يوم 2 أكتوبر على الأرض 266 كلم، وسيتمكن سكان المناطق التي سيمر بها شريط ظل القمر من مشاهدة المرحلة الكاملة لكسوف الشمس الحلقي.

ويعني كسوف الشمس الحلقي، أن القمر لن يغطي قرص الشمس بالكامل، وستبقى حول محيطه حلقة نارية ساطعة.

ويشير البيان، إلى أن كسوف الشمس الحلقي سيبدأ في الساعة 19.51 بتوقيت موسكو، وسينتشر نطاق الكسوف في البداية باتجاه الشرق ومن ثم إلى الجنوب الشرقي عبر المحيط الهادئ.