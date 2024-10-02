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رياضة

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة  الكابتن حسام حسن قائمة المنتخب استعدادا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥  وجاءت كالتالي:

قائمة منتخب مصر

محمد الشناوي 
المهدي سليمان 
محمد عواد 
مصطفي شوبير

رامي ربيعة
محمد عبد المنعم  
أحمد رمضان بيكهام 
خالد صبحي 
محمد حمدي شرف 
محمد شحاته 
أحمد نبيل كوكا 
أحمد عيد

حمدي فتحي 
مروان عطية 
ناصر ماهر 
أحمد سيد زيزو  
نبيل عماد دونجا 
محمود حسن تريزيجيه  
عمر مرموش 
محمد صلاح
مصطفي فتحي 
إبراهيم عادل

مصطفي محمد 
أسامة فيصل

منتخب مصر يستعد لمواجهة موريتانيا

ويلتقي منتخب مصر نظيره المنتخب الموريتاني في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات، خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر المقبلين.

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منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم حسام حسن موريتانيا التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥

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