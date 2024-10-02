وزير الدفاع البريطاني: قواتنا لعبت دورا الليلة في محاولات منع مزيد من التصعيد بالشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن القوات البريطانية لعبت دورًا الليلة في محاولات منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط.



وكتب هيلي في تغريدة على منصة "إكس": "أدين بشدة الهجوم الإيراني على إسرائيل".

وأضاف: "القوات البريطانية لعبت دورًا الليلة في محاولات منع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط".

وتابع: "أرى أن أشكر جميع الجنود البريطانيين الذين شاركوا في العملية على شجاعتهم".

وختم هيلي: "المملكة المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التهديدات الخارجية".

ولم يذكر الوزير أي تفاصيل، كما لم ترد وزارة الدفاع بعد على طلب من رويترز للتعليق على كيفية مشاركة القوات البريطانية.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في اتصال بنظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "الالتزام الثابت" لبريطانيا بأمن إسرائيل على خلفية الضربة الصاروخية الإيرانية.

وذكر متحدث باسم مكتب ستارمر أن رئيس الوزراء تحدث إلى نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء وأنهما بحثا تصاعد حدة الوضع في مناطق مختلفة بالشرق الأوسط.

وأضاف المتحدث أن ستارمر ندد «بأشد العبارات» بهجوم إيران على إسرائيل الذي بدأ خلال محادثتهما.

وقال ستارمر للصحفيين في وقت لاحق من اليوم «لا يمكن التسامح مع هذا الأمر… نقف مع إسرائيل ونؤمن بحقها في الدفاع عن النفس في مواجهة هذا العدوان. يجب على إيران وقف هذه الهجمات» على حد تعبيره.

أطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل ثأرًا من حملة إسرائيل على حزب الله، وتوعدت إسرائيل بتوجيه رد مؤلم لعدوها.

ودوت صفارات الإنذار في أنحاء إسرائيل وأمكن سماع انفجارات في القدس ووادي نهر الأردن بعدما هرع الإسرائيليون إلى ملاجئ الحماية من القنابل.

وتحدث ستارمر أيضًا مع العاهل الأردني الملك عبد الله وشددا على الحاجة العاجلة لوقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة.

وقال ستارمر إنه تحدث هاتفيا أيضا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس «لمحاولة إيجاد أفق لحل سياسي».

وقال متحدث باسم رئاسة الوزراء إن الزعماء أقروا بخطورة الوضع واتفقوا على ضرورة أن تتحلى جميع الأطراف بضبط النفس.

كان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قد قال إنه حذر إيران «من الإقدام على فعل قد يدفع المنطقة إلى حافة الهاوية»، وأضاف «دوامة التصعيد ليست في مصلحة أي طرف».

وفي وقت سابق، حذر المرشد الإيراني علي خامنئي، في تدوينة نشرت باللغة العبرية عبر حسابه على منصة "إكس" من أن الضربات ضد إسرائيل ستصبح "أقوى وأكثر إيلامًا".

كما أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل كان دفاعا عن مصالح إيران ومواطنيها.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم الثلاثاء أن إيران أطلقت مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وطلب المتحدث باسم الجيش من الإسرائيليين البقاء في حالة تأهب واتباع تعليمات قيادة الجبهة الداخلية بدقة.

أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء ضرب أهداف عسكرية مهمة بعشرات الصواريخ بالأراضي المحتلة.

وقال الحرس الثوري في بيان أولي: "ردا على اغتيال الشهيد إسماعيل هنية والشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد اللواء عباس نيلفوروشان، بدأنا بضرب أهداف عسكرية مهمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعشرات الصواريخ".