الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم بدوري أبطال أوروبا ومونديال الأندية لكرة اليد والقنوات الناقلة

ليفربول ، فيتو
ليفربول ، فيتو

دوري أبطال أوروبا، تنطلق اليوم الأربعاء العديد من مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025، إلى جانب مباريات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

جيرونا ضد فينورد - الساعة 7:45 مساءا - قناة بي إن سبورت 2 HD

شاختار دونيتسك ضد أتالانتا - الساعة 7:45 مساءا - قناة بي إن سبورت 3 HD

شتورم جراتس ضد كلوب بروج - الساعة 10 مساءً 

لايبزيج ضد يوفنتوس - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

أستون فيلا ضد بايرن ميونيخ - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

دينامو زغرب ضد موناكو - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 8 HD

ليفربول ضد بولونيا - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

ليل ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

بنفيكا ضد أتليتكو مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 5 HD

بايرن ميونيخ، فيتو

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي 

اسطنبول باشاكشهير ضد رابيد فيينا - الساعة 5:30 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD.

فيتوريا جيماريش ضد إن كيه تسيلي - الساعة 5:30 مساءً.

 

مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد

سيدني الأسترالي ضد كاليفورنيا إيجلز.

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