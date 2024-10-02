لحظة إصدار قائد الحرس الثوري أمر قصف إسرائيل ومشاهد لإطلاق الصواريخ من قواعد إيرانية (فيديو)

أظهرت لقطات فيديو متداولة لحظة إطلاق إيران صواريخ من قواعدها باتجاه إسرائيل.



كما بث الحرس الثوري الإيراني لحظة أصدار أمر قصف إسرائيل.

وأفاد الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أنه "، تم إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل".

وطلب من الاسرائيليين اليقظة والتصرف وفق تعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وتابع "نظام الدفاع الجوي يعمل بكامل طاقته، ويكتشف ويعترض التهديدات عند الضرورة، حتى في هذه اللحظات".

أعلن رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء محمد باقري أن الضربات الإيرانية على إسرائيل استهدفت 3 قواعد جوية وأهداف عسكرية أخرى.

وقال باقري: "رغم كل الجرائم الإسرائيلية، الجمهورية الإسلامية التزمت بالموازين الأخلاقية والإنسانية، واقتصرت الضربات علي 3 قواعد جوية رئيسية لدي الكيان وقواعد للموساد كمركز الاغتيالات".

وأضاف: "واستهدفنا قاعدة نيفاتيم وقاعدة حتسريم اللتين استخدمتا لاغتيال الشهيد نصرالله كما استهدفنا الرادارات الاستراتيجية ومراكز تجمع الدبابات والمدرعات والجنود الإسرائيليين قرب غزة الذين كانوا يقومون بقتل وإبادة أهاليها".