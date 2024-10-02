الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

سفينة رويال كاريبيان،
سفينة "رويال كاريبيان"، فيتو

تسبب تفشي مرض في الجهاز الهضمي على متن سفينة سياحية تابعة لشركة "رويال كاريبيان" بإصابة 180 راكبا و3 من أفراد الطاقم بالإسهال وتشنجات البطن، وفقا لمسؤولي الصحة.

وأفاد ما يقرب من 9% من أصل 2172 راكبا على متن سفينة "Radiance of the Seas"، بأنهم أصيبوا بـ المرض المجهول أثناء رحلتها إلى ألاسكا بين 20 و27 سبتمبر، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبالإضافة إلى 180 سائحا، أبلغ 3 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 894 عن إصابتهم بالمرض.

وقام أفراد الطاقم بتنبيه الركاب إلى تفشي المرض، وحثوهم على اتباع قواعد النظافة الجيدة لليدين من خلال الإعلانات على متن السفينة، وطلبوا من أي شخص مريض أن يبلغهم بذلك. كما قاموا بزيادة إجراءات التطهير والتنظيف لاحتواء تفشي المرض.

وصرح متحدث باسم شركة "رويال كاريبيان" لصحيفة "يو إس إيه توداي": "إن صحة وسلامة ضيوفنا وطاقمنا والمجتمعات التي نزورها هي أولويتنا القصوى. للحفاظ على بيئة تدعم أعلى مستويات الصحة والسلامة على متن سفننا، ننفذ إجراءات تنظيف صارمة، يتجاوز العديد منها إرشادات الصحة العامة".

وقالت وكالة الصحة إنه تم جمع عينات البراز من المرضى لإجراء الاختبارات، لكن العامل المسبب للوباء غير معروف.

وكان تفشي المرض على متن سفينة "رويال كاريبيان" هو التفشي العاشر الذي حدث على متن سفن الرحلات البحرية التي تتضمن توقفا في ميناء أمريكي هذا العام، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وكان فيروس "نوروفيروس" وراء غالبية حالات التفشي، بينما كانت "الإشريكية القولونية" سببا في واحدة منها.

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