بسبب الأوضاع الراهنة، نداء عاجل من وزارة الطيران للمسافرين إلى بغداد وأربيل والأردن

ناشدت وزارة الطيران المدني جميع العملاء المسافرين عبر رحلات شركات الطيران المتجهه إلى كل من بغداد وأربيل والأردن مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات والإعلان عن كل ما هو جديد في هذا الشأن، نتيجة الأوضاع الراهنة.

وتؤكد الوزارة بأن هناك متابعة مستمرة لمستجدات الأوضاع الراهنة وسيتم إعلانها أولًا بأول.

وأكدت وزارة الطيران المدني أن المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي ووفقًا لأعلى معدلات السلامة ويشهد انتظامية في حركة التشغيل، كما أنه جاري التنسيق مع الدول الجوار في ضوء قيام كل من دولتي الأردن والعراق بإغلاق مجالهما الجوي.

جاء ذلك تزامنا مع تصاعد الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا من وزارة الطيران المدني على طمأنة الرأي العام وسلامة المسافرين.



تصاعد الأحداث في المنطقة العربية

وتوضح الوزارة بأن رحلة مصر للطيران رقم MS 701 المتجهه من القاهرة إلى عمان تم عودتها مرة أخرى إلى مطار القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن؛ حيث قامت كل من فرق العلاقات العامه بكل من شركتى مصر للطيران وميناء القاهرة الجوى باستضافة ركاب الطائرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.

وتم رفع حالة الاستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي نظرًا لاحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بالمطار؛ في ضوء إغلاق المجال الجوي ببعض الدول المجاورة.