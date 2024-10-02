فرنسا تحرك قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط للتصدي للتهديد الإيراني

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "دان بأشد العبارات الهجمات الجديدة التي شنتها إيران على إسرائيل"، مشيرًا إلى أن باريس "حركت قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط، الثلاثاء، للتصدي للتهديد الإيراني".

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان صدر فجر الأربعاء في ختام اجتماع لمجلس الدفاع، إن ماكرون طالب "حزب الله بوقف أعماله العسكرية ضد إسرائيل وسكانها"، مذكرًا أن فرنسا "متمسكة بأمن إسرائيل".

وفي المقابل، طلب الرئيس الفرنسي من السلطات الإسرائيلية "أن تضع في أسرع وقت ممكن حدا لعملياتها العسكرية" في لبنان.

كما دعا ماكرون "كل الأطراف المعنية بالأزمة في الشرق الأوسط إلى إظهار أكبر قدر من ضبط النفس".

ولفتت الرئاسة الفرنسية إلى أن باريس "ستنظم قريبا جدا مؤتمرا لدعم الشعب اللبناني ومؤسساته".

وبحسب البيان، فقد طلب ماكرون من وزير الخارجية جان نويل بارو أن "يزور الشرق الأوسط مجددا"، بعدما زار بيروت مؤخرًا.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن بارو "سيتشاور مع كل من بإمكانه أن يؤدي دورا في بدء التهدئة وإيجاد حلول دائمة للأزمة الحالية بكل جوانبها، لا سيما في ما يتعلق بالوضع في كل من لبنان وغزة".

وسبق أن أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عسكريين فرنسيين شاركوا في التصدي الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، يوم الثلاثاء: "بناء على التزامها بأمن إسرائيل، قامت فرنسا بحشد وسائلها العسكرية في الشرق الأوسط للتصدي للتهديد الإيراني".

يذكر أن إيران وجهت ضربة صاروخية واسعة النطاق إلى إسرائيل مساء الثلاثاء ردًّا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي.

وتشير وسائل الإعلام الغربية إلى أن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ على إسرائيل، فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني أنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية ومقرات للموساد وغيرها من المواقع.

وأعلنت الولايات المتحدة عن مشاركة سفنها الموجودة في المنطقة في اعتراض الصواريخ الإيرانية. كما أعلنت بريطانيا عن "أداء دور" في التصدي للهجوم.