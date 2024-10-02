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خارج الحدود

أوفينا بالتزامنا، أول تصريح لوزير الدفاع الأمريكي عن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، فيتو

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة "أوفت بالتزامها بالدفاع عن إسرائيل"، في أعقاب الهجوم الصاروخي التي شنته عليها إيران، الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) في بيان، إن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط اعترضت عدة صواريخ أطلقتها إيران باتجاه إسرائيل.

وأضاف البيان: "ندين هذا العمل العدواني الفظيع من جانب إيران، وندعوها إلى وقف أي هجمات أخرى، بما في ذلك تلك التي تشنها الجماعات الوكيلة لها".

وتابع: "لن نتردد أبدًا في حماية قواتنا ومصالحنا في الشرق الأوسط، ودعم الدفاع عن إسرائيل وشركائنا في المنطقة".

ونقل البيان عن أوستن قوله: "أنا فخور للغاية بمهارة وشجاعة القوات الأمريكية التي ساعدت في إنقاذ الأرواح من الهجوم الإيراني، وتواصل دعم الدفاع الإسرائيلي ومنع اتساع نطاق الصراع أو التصعيد".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "لا تزال قواتنا متمركزة لحماية القوات الأمريكية وشركائها في الشرق الأوسط، وتحتفظ الوزارة بقدرة كبيرة للدفاع عن شعبنا، وتقديم المزيد من الدعم للدفاع عن النفس الإسرائيلي، وردع المزيد من التصعيد".

وفي السياق ذاته، تحدث أوستن مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، في أعقاب الهجوم الإيراني.

وأعرب الوزيران عن "تقديرهما المتبادل للدفاع المنسق لإسرائيل لصد نحو 200 صاروخ بالستي من إيران، مما ساعد على منع وقوع إصابات وأضرار كبيرة"، وفق بيان البنتاجون.

 

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