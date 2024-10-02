لحظة انفجار صاروخ إيراني على بعد كيلومتر واحد من مقر الموساد شمال تل أبيب (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر موقع انفجار صاروخ إيراني على بعد أقل من كيلومتر واحد من مقر جهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) في تل أبيب.

وتحققت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية من صحة الفيديو، الذي قالت إنه التقط من شقة ببناية مرتفعة في هرتسيليا، قرب مقر الموساد.

ونشر نيك شيفرين مراسل شبكة "بي بي إس" الأمريكية، مقطع فيديو يظهر حفرة أحدثها صاروخ إيراني في تل أبيب، مع سيارات انتشر عليها الرماد.

وقال في الفيديو: "هذا تأثير أحد الصواريخ البالستية الإيرانية. إذا رأيت حجم هذه الحفرة بعمق نحو 30 قدمًا وبعرض ربما 50 قدمًا"، وأشار إلى مبنى الموساد قرب الموقع.

Round-up of verified Iran ballistic missile strike videos:



1. A strike in Glilot, Tel Aviv, possibly near Mossad headquarters, verified by @TwistyCB (POV: 32.162814, 34.814391)pic.twitter.com/lOesMJnfar — Evan Hill (@evanhill) October 1, 2024

وكان رئيس هيئة الأركان في الجيش الإيراني محمد باقري، ذكر عقب الهجوم الصاروخي على إسرائيل، الثلاثاء، أن الموساد كان من بين أهداف الضربة.

وقال باقري وفق وسائل إعلام إيرانية: "كانت لدينا القدرة على مهاجمة البنية التحتية الاقتصادية للنظام (الإسرائيلي)، لكننا هاجمنا القواعد العسكرية فقط".

Outside Mossad HQ, 1050p local: pic.twitter.com/r0iiN6E9O8 — Nick Schifrin (@nickschifrin) October 1, 2024

وأضاف: "استهدفنا الليلة (الثلاثاء) قاعدة الموساد وقاعدة نافاتيم الجوية وقاعدة حتسريم والرادارات الاستراتيجية ومراكز تجمع الدبابات".

ويمثل الهجوم الصاروخي الإيراني تصعيدا حادا للتوتر في المنطقة، رغم إجراء واشنطن مفاوضات مكثفة لشهور وتعهدها باستمرار بوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع في غزة.

ويواجه الرئيس الأمريكي جو بايدن في الأشهر الأخيرة من ولايته انتقادات حادة في الداخل والخارج، بسبب الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، كما تواجه نائبته المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس انتقادات مماثلة.