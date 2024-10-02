الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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اليوم، بدء استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة بـ"بيت الوطن"

شقق الإسكان
شقق الإسكان

 أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم بدء استقبال التحويلات التكميلية لحجز 1760 وحدة بالمرحلة العاشرة التكميلية بمشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج اليوم الأربعاء.

أكد حرص الوزارة، متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أهالينا بالخارج للحصول على مسكنهم الملائم فى وطنهم الأم.

وأوضح وزير الإسكان، أنه وبالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنك المركزي المصري، تم تحديث الموقع الإلكتروني لمشروع "بيت الوطن"،  ليتضمن الطرح التكميلي للوحدات بالمرحلة العاشرة التكميلية، بإجمالى 1760 وحدة سكنية بمدن (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – دمياط الجديدة – حدائق أكتوبر – السادات – المنيا الجديدة – العلمين الجديدة).

وأشار الوزير، إلى أنه لن يتم استقبال أية تحويلات جديدة للحجز بالمرحلة التكميلية للوحدات، ويكون الموقع متاحًا اليوم الإثنين للراغبين فى الحجز المبدئي، ويتم  استقبال تحويلات استكمال المقدمات ابتداءً من اليوم 2 /10/ 2024، ولمدة 5 أيام عمل، على أن يتضمن التحويل البنكي كود الحجز الجديد، وستكون كراسة الشروط والمواقع المطروحة بالمرحلة، متاحة على الموقع للراغبين فى الحجز.

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