قلق وخوف، تفاصيل مثيرة وراء استبعاد حجازي والنني من معسكر مباراتي موريتانيا
منتخب مصر، قال الإعلامي خالد الغندور، إن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، تحدث مع جهازه المعاون، إن أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي، ترتيبه الرابع أو الخامس في مركزه، وأنه لن يضمه خلال الفترة المقبلة منعا لحدوث أزمات أو اعتراضات من جانب اللاعب على عدم مشاركته في المباريات.
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "بالإضافة إلى ما حدث من حجازي خلال مباراة بوتسوانا وحديثه غير اللائق مع طارق سليمان في الفندق عقب انتهاء اللقاء".
تجديد الدماء بصفوف منتخب مصر
وأضاف: "حسام حسن سيعتمد على رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وخالد صبحي مع وجود حمدي فتحي وتوظيفه في الدفاع بجانب خط الوسط، بالإضافة إلى أحمد رمضان بيكهام مع إمكانية وجود حسام عبد المجيد مدافع الزمالك".
سبب عدم استدعاء محمد النني
وأكمل:" فيما يخص محمد النني، الكابتن حسام حسن يرى أن هناك لاعبين مميزين في مركزه مثل مروان عطية وحمدي فتحي وأحمد نبيل كوكا ومحمد شحاته، ويخطط للنزول بمعدل الأعمار".
وأختتم الغندور:" حسام حسن، قلقان من فكرة تواجد النني والجلوس على دكة البدلاء وهو ما قد يترتب عليه غضب النني لأنه لاعب كبير وحقق نجاحات مع المنتخبات الوطنية خلال الفترات الماضية، وبالتالي حتى الآن لن يضمه".
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