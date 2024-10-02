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خارج الحدود

قصر الإليزيه: عسكريون فرنسيون شاركوا في التصدي للهجوم الإيراني على إسرائيل

الهجوم الصاروخي
الهجوم الصاروخي الإيراني، فيتو

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن عسكريين فرنسيين شاركوا في التصدي الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.

وجاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية، يوم الثلاثاء: "بناء على التزامها بأمن إسرائيل، قامت فرنسا بحشد وسائلها العسكرية في الشرق الأوسط للتصدي للتهديد الإيراني".

يذكر أن إيران وجهت ضربة صاروخية واسعة النطاق إلى إسرائيل مساء الثلاثاء ردًّا على اغتيال الأمين العام لـ "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي.

وتشير وسائل الإعلام الغربية إلى أن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ على إسرائيل، فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني أنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية ومقرات للموساد وغيرها من المواقع.

وأعلنت الولايات المتحدة عن مشاركة سفنها الموجودة في المنطقة في اعتراض الصواريخ الإيرانية. كما أعلنت بريطانيا عن "أداء دور" في التصدي للهجوم.

 

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