جرس إنذار للأهلي، مصدر يكشف أسباب استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر

منتخب مصر، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي موريتانيا المقرر لهما يومي ١١ و١٥ أكتوبر الجاري في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٥.

وشهدت قائمة الفراعنة التي أعلنها حسام حسن بعد منتصف ليل الأربعاء، خروج إمام عاشور لاعب وسط النادي الأهلي، بعدما تواجد اللاعب أساسيًّا في معسكرات المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية، سواء مع البرتغالي فيتوريا أو حتى في ولاية حسام حسن.

سبب استبعاد إمام عاشور

وكشف مصدر في الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني، أن استبعاد إمام عاشور جاء بسبب تراجع مستوى اللاعب بشكل كبير في مباريات فريقه الأخيرة، خاصة بعدما تأكدنا بأن تراجع مستوى اللاعب يرجع بسبب كثرة السهر وعدم الالتزام.

وتابع المصدر لفيتو، قرار الجهاز الفني باستبعاد إمام عاشور من معسكر أكتوبر، يأتي بهدف إيصال رسالة للاعب بضرورة العودة للالتزام والتدريب جيدًا واستعادة مستواه البدني والفني المعهود، خاصة أنه موهبة كبيرة ويجب الحفاظ عليها والاستفادة منها، مشددًا على أن باب المنتخب مفتوح أمام اللاعب بشرط استعادة مستواه والتحلي بالانضباط.

إمام عاشور، فيتو

وأختتم المصدر، أن استبعاد إمام عاشور هي رسالة.. ليست له فقط ولكن لجميع اللاعبين بأن منتخب مصر يحتاج للاعبين المجتهدين المنضبطين الذين يحافظون على موهبتهم.

قائمة منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

وضمت قائمة منتخب مصر 24 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

المهدي سليمان

محمد عواد

مصطفي شوبير

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

أحمد رمضان بيكهام

خالد صبحي

محمد حمدي شرف

محمد شحاته

أحمد نبيل كوكا

أحمد عيد

حمدي فتحي

مروان عطية

ناصر ماهر

أحمد سيد زيزو

نبيل عماد دونجا

محمود حسن تريزيجيه

عمر مرموش

محمد صلاح

مصطفي فتحي

إبراهيم عادل

مصطفى محمد

أسامة فيصل

موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.