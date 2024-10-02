ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بعد الهجمات الإيرانية

خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية يوم الثلاثاء تصنيف إسرائيل على المدى الطويل من A+ إلى A، وأرجعت هذا إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد الأحدث في الصراع مع حزب الله.

وأوضحت ستاندرد آند بورز، أن النظرة السلبية لإسرائيل تعكس أيضًا خطر اندلاع حرب أكثر مباشرة مع إيران.

وأضافت، نتوقع أيضا أن زيادة عجز إسرائيل المالي في الأمدين القصير والمتوسط ​​مع زيادة الإنفاق المرتبط بالدفاع بشكل أكبر، كما أن التصاعد الحالي في حدة القتال سيدعم الزيادة المستمرة في النفقات المتعلقة بالقتال.

وقالت إنه يجب أن نضع في اعتبارنا الآن أن النشاط العسكري في غزة وتصاعد حدة القتال عبر الحدود الشمالية لإسرائيل قد يستمر في 2025، وتوقعت الوكالة تأخر التعافي الاقتصادي في إسرائيل وخفض توقعاتنا للنمو الحقيقي إلى 0% في 2024 و2.2% في 2025.

وذكرت وكالة ستاندرد آند بورز أن خفض التصنيف يعكس التداعيات على اقتصاد إسرائيل وأوضاع ماليتها العامة نتيجة تفاقم الصراع مع حزب الله في لبنان، مع تزايد احتمالات أن يطول أمد الصراع بين إسرائيل وحزب الله وأن تشتد قوته يشكل مخاطر أمنية على إسرائيل.

وأمطرت إيران إسرائيل بوابل من الصواريخ، فيما أعلن جيش الاحتلال، مساء الثلاثاء، أن عدد الصواريخ تحطى الـ250 صاروخًا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الصواريخ أُطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.