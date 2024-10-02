الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

قفزة في أسعار الذهب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

أسعار الذهب، فيتو
أسعار الذهب، فيتو

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء بفعل الطلب على الملاذ الآمن مع تصاعد المخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 2661.63 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685.42 دولار يوم الخميس الماضي. واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2690.3 دولار.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل يوم الثلاثاء ردًّا على الحملة الإسرائيلية ضد حزب الله.

وقال جيم ويكوف كبير محللي السوق لدى كيتكو للمعادن «إذا وقعت خسائر بشرية كبيرة في إسرائيل، فقد نشهد حربا شاملة في الشرق الأوسط، وهذا ما أعتقد أن المتداولين يخشونه الآن»، وهو ما قد يدفع إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

والذهب استثمار آمن خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.

وفي الوقت نفسه، تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا أكثر جاذبية.

وسجل الذهب يوم الإثنين أسوأ أداء يومي له في أكثر من أربعة أسابيع بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يسعى إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من البيانات المتعلقة بالتوظيف والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تلقي الضوء على مدى قوة سوق العمل الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 31.36 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 987.70 دولار. وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 994.50 دولار.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتوأسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.طية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار.

أسعار الذهب الملاذ الآمن حرب شاملة في الشرق الأوسط إيران صواريخ باليستية صواريخ باليستية على إسرائيل المعاملات الفورية استثمار آمن السندات الأمريكية رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول البنك المركزي الامريكي أسعار الفائدة

الأكثر قراءة

مفاجآت في قائمة أبوريدة بانتخابات اتحاد الكرة، وهذا موقف أحمد مجاهد

رئيس البرلمان الإيراني لـ إسرائيل: لو كنتم تعلمون ما أعد لكم لتوقفتم الآن عن تهديد إيران

جرس إنذار للأهلي، مصدر يكشف أسباب استبعاد إمام عاشور من منتخب مصر

وزير الدفاع الإيراني يكشف مفاجأة عن الصواريخ المستخدمة في الهجوم ضد إسرائيل

هيئة الأركان الإيرانية: ضرباتنا استهدفت 3 قواعد جوية إسرائيلية ومراكز اغتيالات للموساد

منصات إيرانية تزعم مقتل وزير الدفاع الإسرائيلي يؤآف جالانت

استدعاء شهود واقعة مصرع شخص عقب سقوطه من أعلى عقار بعين شمس

قفزة في أسعار الذهب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

منوعات

المزيد

في يومها العالمي.. أشهر 5 أغانٍ عن القهوة (فيديوجراف)

تغير المناخ يجبر إيطاليا وسويسرا على إعادة ترسيم حدودهما

أكثر من 600 ألف زائر لـ معرضي رمسيس وذهب الفراعنة في ألمانيا والصين

مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فوائد شرب القهوة وخطورة الإفراط فيها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 2 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية