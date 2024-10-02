قفزة في أسعار الذهب بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

قفزت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء بفعل الطلب على الملاذ الآمن مع تصاعد المخاوف من حرب شاملة في الشرق الأوسط بعد أن أطلقت إيران صواريخ باليستية على إسرائيل.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحدًا بالمئة إلى 2661.63 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 17:40 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2685.42 دولار يوم الخميس الماضي. واستقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 2690.3 دولار.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ الباليستية على إسرائيل يوم الثلاثاء ردًّا على الحملة الإسرائيلية ضد حزب الله.

وقال جيم ويكوف كبير محللي السوق لدى كيتكو للمعادن «إذا وقعت خسائر بشرية كبيرة في إسرائيل، فقد نشهد حربا شاملة في الشرق الأوسط، وهذا ما أعتقد أن المتداولين يخشونه الآن»، وهو ما قد يدفع إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

والذهب استثمار آمن خلال أوقات عدم اليقين السياسي والمالي.

وفي الوقت نفسه، تراجع عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا أكثر جاذبية.

وسجل الذهب يوم الإثنين أسوأ أداء يومي له في أكثر من أربعة أسابيع بعد أن أشار رئيس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إلى أن البنك المركزي الأمريكي من المرجح أن يسعى إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في المستقبل.

وتترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من البيانات المتعلقة بالتوظيف والوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تلقي الضوء على مدى قوة سوق العمل الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 31.36 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 987.70 دولار. وتراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 994.50 دولار.

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