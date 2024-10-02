دار الإفتاء تستطلع اليوم هلال شهر ربيع الآخر لعام 1446 هجريا
تستطلع دار الإفتاء اليوم الأربعاء هلال شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1446 هجريا من خلال اللجان الشرعية التابعة لها في كافة محافظات الجمهورية.
ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء عن نتيجة استطلاع الهلال عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بعد غروب شمس اليوم الأربعاء.
ظروف رؤية هلال شهر ربيع الثاني
ووفقًا للحسابات الفلكية التي يجريها معمل أبحاث الشمس بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، يولد هلال شهر ربيع الآخر مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة والدقيقة 50 ليلًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء المقبل 29 من شهر ربيع الأول 1446 هجريًّا الموافق 2 أكتوبر "يوم الرؤية".
ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة، وكذلك في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.ويغرب القمر قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق، وفي القاهرة بـ 9 دقائق قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بـ 9-10 دقائق، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية يمدد تتراوح بين (4) 18 دقيقة).
وبذلك يكون يوم الخميس 2024/10/3م هو المتمم لشهر ربيع الأول 1446هـ، وتكون غرة شهر ربيع الآخر 1446 هـ فلكيًّا يوم الجمعة 2024/10/4م.
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