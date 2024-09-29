الأحد 29 سبتمبر 2024
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أخبار الحوادث اليوم، تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، ضبط عصابة تزوير للمحررات الرسمية، الحركة القضائية بمحكمتي استئناف المنصورة وأسيوط

أخبار الحوادث اليوم,
أخبار الحوادث اليوم, فيتو

 

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تفاصيل الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، احتفالًا بتخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات الدولة.

الداخلية: القبض على طرفى مشاجرة فى المنيا أسفرت عن مصرع وإصابة 5 أشخاص

القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على طرفى مشاجرة فى المنيا أسفرت عن مصرع واصابة 5 اشخاص. 

ضبط تشكيل عصابى بتهمة تزوير وترويج المحررات الرسمية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الشهادات والمحررات الرسمية والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى بمقابل مادى.

نص كلمة وزير الداخلية خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة في كلية الشرطة

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن  وزارة الداخلية، تدرك حجم التحديات التى تحيط بالوطن وتكثف الجهود لتحقيق مفهوم الأمن الشامل من خلال القراءة الدقيقة للتهديدات الأمنية المتنامية بالمنطقة. 

بالأسماء، الحركة القضائية بمحكمتي استئناف المنصورة وأسيوط

وافق مجلس القضاء الأعلى  برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥؛ بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء من الفئتين ( أ )، ( ب ) والقضاة بالمحاكم الابتدائية، ومن في درجاتهم وتنقلاتهم، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

رئيس مجلس الدولة يجتمع برؤساء المحاكم ويطالبهم بسرعة الفصل في القضايا

طالب المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وضرورة متابعة نسخ الأحكام الصادرة عن دوائرهم وتوقيعها بسرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدوائر بسرعة إرسال ملفات الطعون؛ ليتم الفصل فيها أولًا بأول، والإشراف على توقيع قوائم الرسوم؛ لتحصيل قيمة المطالبة المقررة لمصلحة الخزانة العامة.

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم  بين أتوبيس وسيارة ملاكي ودراجة نارية بدائرة مركز شرطة بلبيس، مما اسفر عن اصابة 16 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة وتحويل حالتين إلى مستشفى بلبيس المركزي.

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شخص بـ الوراق

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص بمنطقة الوراق.

حجز استئناف مدير أعمال حلمي بكر علي حكم حبسه بتهمة النصب

قررت محكمة الجيزة اليوم الأحد، حجز الاستئناف المقدم من مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسه 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، وذلك إلى جلسة 20 أكتوبر للحكم.

تعرف على نظام الدراسة الجديد فى معاهد معاوني الأمن

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه تم تعديل مدة الدراسة  فى معاهد معاوني الأمن من 18 شهرًا إلى 3 سنوات يقضيها المقبولون.

وصلة عتاب تنتهي بجريمة، حبس عامل بتهمة قتل حلاق في المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عامل بتهمة قتل حلاق في منطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 





 

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