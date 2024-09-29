أخبار الحوادث اليوم، تخريج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة، ضبط عصابة تزوير للمحررات الرسمية، الحركة القضائية بمحكمتي استئناف المنصورة وأسيوط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، احتفالًا بتخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات الدولة.

القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على طرفى مشاجرة فى المنيا أسفرت عن مصرع واصابة 5 اشخاص.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الشهادات والمحررات الرسمية والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى بمقابل مادى.

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن وزارة الداخلية، تدرك حجم التحديات التى تحيط بالوطن وتكثف الجهود لتحقيق مفهوم الأمن الشامل من خلال القراءة الدقيقة للتهديدات الأمنية المتنامية بالمنطقة.

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥؛ بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء من الفئتين ( أ )، ( ب ) والقضاة بالمحاكم الابتدائية، ومن في درجاتهم وتنقلاتهم، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

طالب المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وضرورة متابعة نسخ الأحكام الصادرة عن دوائرهم وتوقيعها بسرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدوائر بسرعة إرسال ملفات الطعون؛ ليتم الفصل فيها أولًا بأول، والإشراف على توقيع قوائم الرسوم؛ لتحصيل قيمة المطالبة المقررة لمصلحة الخزانة العامة.

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ودراجة نارية بدائرة مركز شرطة بلبيس، مما اسفر عن اصابة 16 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة وتحويل حالتين إلى مستشفى بلبيس المركزي.

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص بمنطقة الوراق.

قررت محكمة الجيزة اليوم الأحد، حجز الاستئناف المقدم من مدير أعمال حلمي بكر على حكم حبسه 3 سنوات و50 ألف جنيه كفالة، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي، وذلك إلى جلسة 20 أكتوبر للحكم.

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه تم تعديل مدة الدراسة فى معاهد معاوني الأمن من 18 شهرًا إلى 3 سنوات يقضيها المقبولون.

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عامل بتهمة قتل حلاق في منطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.











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