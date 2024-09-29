تعرف على نظام الدراسة الجديد فى معاهد معاوني الأمن

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أنه تم تعديل مدة الدراسة فى معاهد معاوني الأمن من 18 شهرًا إلى 3 سنوات يقضيها المقبولون.

وأضاف وزير الداخلية، أن الوزارة حرصت على تطوير المنظومة الأمنية بما يتواءم مع المتغيرات.

تعديل نظام الدراسة فى معهد معاوني الأمن

وذكر وزير الداخلية خلال الاحتفال بتخريج دفعة جديدة بكلية الشرطة 2024؛ وفى إطار استكمال تطوير المنظومة البشرية لتحقيق التكامل فى المفاهيم والأداء بين قوات الشرطة بمختلف كوادرها الوظيفية وإمتدادًا للنظم المطبقة بأكاديمية الشرطة تم إعادة صياغة المناهج التدريبية بمعاهد معاوني الأمن لتصبح مدة الدراسة بها ثلاث سنوات.

وأشار وزير الداخلية، إلى أنه تم تطوير المنظومة التعليمية وخلال مدة الدراسة يتم تطبيق نظام التخصص الوظيفي في مجالات العمل الأمنى المختلفة وإكسابهم الخبرات اللازمة والمعلومات الأساسية لاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة فضلًا عن التدريب العملى بالمواقع الشرطية وفقا للتخصص وصولًا إلى الجاهزية الكاملة لمباشرة المهام فور إتمام الدراسة.

ونظمت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، احتفالًا بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات الدولة.

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