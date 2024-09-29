وصلة عتاب تنتهي بجريمة، حبس عامل بتهمة قتل حلاق في المرج

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عامل بتهمة قتل حلاق في منطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين حلاق وصبي يعمل لديه في المحل وسقوط قتيل.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلي مكان البلاغ وتبين صحته.

وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب عتاب الأخير للأول لشربه الحشيش وإنفاق الأموال التي يعمل بها علي المخدرات.

وأضافت التحريات أن المتهم لم يتقبل النصيحة ليتحول العتاب إلي مشاجرة أقدم فيها الأول علي طعن الأخير طعنة نافدة بالصدر أسقطته قتيلا.



تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.