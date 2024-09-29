الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وصلة عتاب تنتهي بجريمة، حبس عامل بتهمة قتل حلاق في المرج

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس عامل بتهمة قتل حلاق في منطقة المرج 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

تلقت مباحث قسم شرطة المرج بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين حلاق وصبي يعمل لديه في المحل وسقوط قتيل.

على الفور انتقلت قوات الأمن إلي مكان البلاغ وتبين صحته.

وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب عتاب الأخير للأول لشربه الحشيش وإنفاق الأموال التي يعمل بها علي المخدرات.

وأضافت التحريات أن المتهم لم يتقبل النصيحة ليتحول العتاب إلي مشاجرة أقدم فيها الأول علي طعن الأخير طعنة نافدة بالصدر أسقطته قتيلا.


تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفي وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نيابة شرق القاهرة الكلية قسم شرطة المرج النيابة العامة

مواد متعلقة

حبس شاب متهم بالشروع في قتل عامل وزوجته بالتجمع

إحالة عاطل للجنايات بتهمة قتل صديقه بسبب خلافات بينهما في حدائق القبة

حبس عامل متهم بقتل جاره في مشاجرة بالمطرية

الأكثر قراءة

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

الحوثيون يعلنون الحصيلة الأولية للعدوان الإسرائيلي على اليمن

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

إسرائيل غاوية وضع يد.. كيف استردت مصر طابا بحكم تاريخي من محكمة العدل الدولية (فيديوجراف)

تعرف على نظام الدراسة الجديد فى معاهد معاوني الأمن

كل ما تريد معرفته عن جيفرسون كوستا مدافع الزمالك المنتظر (فيديو)

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

4 حراس مرمى في معسكر منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

منوعات

المزيد

وفاة 6 أشخاص وإصابة 36 آخرين في إيران بسبب مشروبات كحولية مغشوشة

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

إسرائيل غاوية وضع يد.. كيف استردت مصر طابا بحكم تاريخي من محكمة العدل الدولية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا كان يفعل الكافرون عند تلاوة النبي للقرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

تعليق ناري من عالم أزهري عن علاقة السحر بمرض مؤمن زكريا (فيديو)

تفسير رؤية الحبيب السابق في المنام وعلاقتها بزوال الهموم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية