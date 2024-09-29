الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بالشرقية

إسعاف الشرقية
إسعاف الشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم  بين أتوبيس وسيارة ملاكي ودراجة نارية بدائرة مركز شرطة بلبيس، مما اسفر عن اصابة 16 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة وتحويل حالتين إلى مستشفى بلبيس المركزي.

إصابة 4 مواطنين من أبناء الدقهلية في حادث قطار الشرقية

حادث تصادم في الشرقية  

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزوامل المركزي بوصول 16 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين (16 -47 سنة) مقيمين قرية الزوامل بمركز بلبيس مصابين بكدمات وجروح وجري تقديم العلاجات اللازمة لهم وتحويل حالتين إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس 26 راكب وسيارة ملاكي ودراجة نارية أمام نقطة الزوامل بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اصابة 16 شخصا بالشرقية إحصائيات مركز حوادث المرور أخبار حوادث الطرق أخبار حوادث المحافظات حوادث محافظة الشرقية

مواد متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يشهد احتفالية تخرج دفعة 2024 بكلية الإعلام ويكرم نقيب الصحفيين

تفوق كبير للملكي، تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو قبل لقاء الليلة

تفاصيل حريق هائل في سوق جدة الدولي (صور)

زحام على سحب كراسات حجز شقق «جنة» في المنصورة الجديدة (فيديو وصور)

صندوق الاستثمار السعودي يستعد لتقديم عرض ضخم جديد لضم محمد صلاح

10 رسائل وتحذيرات قوية من السيسي في حفل خريجي أكاديمية الشرطة 2024

تناولها بانتظام، القرفة تحمي من الزهايمر وتنظم السكر وتنقص الوزن

إحالة سائق للمحاكمة بتهمة دهس طفلة بالتجمع

الأكثر قراءة

تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

قبل الإعلان عن الصفقة، تفاصيل تعاقد الزمالك مع كوستا

مصدر بالأهلي يكشف حقيقة اختيار مدير كرة جديد بعد خسارة السوبر الإفريقي

كرة اليد، 3 سيناريوهات تصعد بالأهلي لنصف نهائي مونديال الأندية

خبير استراتيجي: رأس نتنياهو ستكون ثمنًا لاغتيال حسن نصر الله

بعد العودة للعمل به، ما هي آخر التعديلات بقانون البناء الموحد؟

قائمة أوائل الخريجين في أكاديمية الشرطة 2024

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

منوعات

المزيد

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

رسائل وتصريحات السيسي في حفل أكاديمية الشرطة 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من هم الذين لن يستطيع إبليس إغواءهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

لماذا لا يوجد "الأكبر" ضمن أسماء الله الحسنى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

المزيد
الجريدة الرسمية