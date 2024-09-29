إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ودراجة نارية بدائرة مركز شرطة بلبيس، مما اسفر عن اصابة 16 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة وتحويل حالتين إلى مستشفى بلبيس المركزي.

حادث تصادم في الشرقية

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا بورود إشارة من مستشفى الزوامل المركزي بوصول 16 شخصا تتراوح أعمارهم ما بين (16 -47 سنة) مقيمين قرية الزوامل بمركز بلبيس مصابين بكدمات وجروح وجري تقديم العلاجات اللازمة لهم وتحويل حالتين إلى مستشفى بلبيس المركزي.

وبانتقال قوة امنية الي محل الواقعة وبالفحص تبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس 26 راكب وسيارة ملاكي ودراجة نارية أمام نقطة الزوامل بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.