تفاصيل الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.. عروض قتالية وبيان عملي على اقتحام البؤر الإجرامية.. العناصر النسائية تتصدر المشهد.. والرئيس السيسى يكرم الأوائل (صور)

نظمت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، احتفالًا بتخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق وقيادات الدولة.

الرئيس السيسى يشهد تخريج دفعة من كلية الشرطة 2024

الرئيس السيسى يشهد تخريج دفعة من كلية الشرطة 2024

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد 29 -9-2024، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة وقسم الضباط المتخصصين وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.



وكان فى استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ومساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور هاني أبو المكارم، وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة وقيادات الأكاديمية.

اللواء هانى ابو المكارم

رئيس أكاديمية الشرطة: استراتيجية معاصرة لمواكبة التقدم العلمى

بدأ الاحتفال بعزف السلام الجمهوري.. ثم ألقى مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء دكتور هاني أبو المكارم كلمة أكد فيها أن حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة يأتي في خضم مكتسبات وإنجازات حققتها الأكاديمية من خلال استراتيجية أمنية معاصرة وضعتها وزارة الداخلية بحرص وعناية وإنجازات حققها السعي الدؤوب لمواكبة التقدم العلمي والتدريبي والتقني لتخريج ضباط على أعلى درجة من التميز لحماية الوطن ومقدساته.

ورحب أبو المكارم ـ في كلمته خلال الاحتفال ـ بتشريف الرئيس السيسي في هذه المناسبة المضيئة التي تفيض بمشاعر وطنية لتشهد تخريج فتية أشداء تجيش صدورهم بمشاعر الولاء للوطن والفداء لأمنه واستقراره، مضيفا أنه بالأمس القريب كنا بأرض العروض بأكاديمية الشرطة لاستقبال صفوة من شباب مصر وسط جموع الآباء والأمهات الذين استأمنوا الوطن على فلذات أكبادهم، وهي تزهو بالفخر والعزة للالتحاق بهذا الصرح العلمي الأمني العريق لدعم أمن مصر بلبنة يشتد بها بنيانه.

عروض قتالية لـ خريجى كلية الشرطة

عقب ذلك انطلق الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس السيسي، بعرض قتالية حيث تقدم نحو ساحة العرض، كوكبة من طلبة الكلية، يستعرضون فيها تشكيلات متعددة تبرز مدى اللياقة البدنية العالية، ويؤكدون أن الجميع على قلب رجل واحد وأن احتفال اليوم هو نتاج جهد يشارك فيه جميع طلبة الأكاديمية.

كما ظهر تشكيل آخر "أشعة الشمس" التي تمثل دلالة واضحة على تمنياتهم لوطنهم الغالي مصر في غد مشرق تسطع فيه شمس الأمن والأمان على مختلف أرجاء الوطن.

تقدمت مجموعة من طلبة الكلية، في ساحة العرض لأداء مجموعة من التمرينات الرياضية والحركات القتالية التي تساعد في رفع اللياقة البدنية، مرددين كلمات أظهرت مدى قوتهم ولياقتهم البدنية العالية "شرطة، فداء، مصر، قوة،عزيمة، مجد"، حيث قام مجموعة من الطلبة بإجراء تمرينات رياضية أظهرت قدرتهم ولياقتهم البدنية العالية.

وأدى طلبة الكلية مجموعة من التدريبات والتمرينات الرياضية الفردية التي تساعد على تقوية عضلات الذراعين والكتفين والصدر والساقين، كما قاموا عقب ذلك بعمل تشكيلات "النجمة" مشاركة منهم لزملائهم الخريجين استعدادا لأداء تمرينات زوجية.

وقامت مجموعة أخرى من الطلبة بعمل تمرين مكون من 3 طلاب لتقوية عضلات الصدر والذراعين والقدمين.

وعقب ذلك استعرض طلاب أكاديمية الشرطة الحركات القتالية والقتال المتلاحم، وذلك بدمج 3 أساليب قتالية، في إشارة إلى الكيك بوكس والووشو كونج فو والمواي تاي وكيفية تطويع أسلحة الجسد في محاولة الخارجين عن القانون؛ وهو ما يعرف بكاتة الأساليب الشاملة، حيث يجسد الطلبة صورة حية لفن استخدام اليد الخالية في مواجهة الخارجين، علاوة على استنزاف قوة الخصم بعدة ضربات متتالية، فضلا عن التفادي والسيطرة بعمل خنقات صدمة لإخضاع الخصم والسيطرة عليه، والتعامل مع الضربة الاستباقية للخصم والسيطرة عليه باستخدام تكتيكات الجوجيتسو وهو نوع من أنواع فن القتال الأرضي، وكذا استخدام تقنيات الكونج فو في الدفاع عن النفس.

بيان عملى على اقتحام الموانع والبؤر الإجرامية

كما شهدت أرض العروض بيان عملى على اقتحام بؤرة إجرامية شديدة الخطورة وأعمال التخطيط فى الاقتحام والسيطرة.

وظهر خلال الاحتفال بعض المركبات والمعدات الحديثة التى تستخدم فى الاعمال الاقتحام البؤر من بينها المدرعات وأسلحة تكتيكية ومعدات مصنعة محليا بالاضافة الى سيارات مصفحة بشكل متطور بما يواكب التطور الأمنى.

واستعرضت مجموعات الكفاءة القتالية قدرتها التدريبية العالية ولياقتها البدنية وتقديم عرض بالإطارات الثقيلة، واجتياز موانع مشتعلة وجر سيارات تزن 5 أطنان ومدرعات تزن 7 أطنان ونصف.



العناصر النسائية تتصدر المشهد فى حفل خريجى كلية الشرطة

وفي إطار حرص كلية الشرطة على تنمية مهارات عناصر الشرطة النسائية والدفع بهن في مختلف القطاعات الشرطية، قامت الكلية بتنفيذ برامج تدريبية مكثفة لطالباتها.

واستعرضت الطالبات بعض العروض الخاصة بالمهارات القتالية، وتقدمت سيارات الدودج رام لإنزال مجموعة من الطالبات أثناء الحركة والقيام بمهام أمنية واستخدام الأسلحة، فضلا عن تدريبات الكفاءة البدنية والأحمال وهذه مهارات متقدمة في تدريب الطالبات.

كما تقدمت طالبات الكفاءة البدنية وقمن بدفع إطارات الشاحنات والمطارق الحديدية الثقيلة..وقامت مجموعة أخرى من الطالبات بتقديم لوحة تدريبية قتالية لعملية اقتحام أحد المباني السكنية المكون من 3 طوابق بالإضافة إلى استعراضهن لمهارات الرماية بالوضع باستخدام البندقية الآلية.

مراسم تسليم وتسلم القيادة

تم تنفيذ مراسم تسليم وتسلم القيادة، حيث يقوم أول خريجي دفعة 2024 بتسليم علم كلية الشرطة إلى أول خريجي الفرقة الثالثة، إيذانا بتسليم قيادة الكلية إليه، وإلقاء القسم بالحفاظ على تقاليد الكلية واحترام قائدها والوفاء لها وتمثيلها تمثيلا صادقا في الداخل والخارج، مع شعار كلية الشرطة "العلم.. الخلق.. الواجب".

وتوجهت مجموعات القيادة إلى أماكنها الجديدة عقب انتقال قيادة طلبة كلية الشرطة من دفعة الخريجين إلى دفعة الطلبة المنقولين إلى السنة النهائية، إيذانا ببدء قيادة جديدة، مرددين أغنية "شايلك في قلبي وفاكرك يا مصر".

وعقب ذلك تلا مقدم الحفل قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بمنج خريجي أكاديمية الشرطة درجة الليسانس في القانون وبكالوريوس العلوم الشرطية، وخريجي كليات الحقوق والتربية الرياضية بنظام العامين الدراسيين، "دبلومة علوم الشرطة" مع تعيينهم برتبة ملازم تحت الاختبار.

وتضمن القرار منح وزير الداخلية، خريجي وخريجات قسم الضباط المتخصصين، "دبلومة علوم الشرطة" مع تعيينهم برتبة ملازم أول تحت الاختبار.

ثم أدى الخريجون الجدد يمين الولاء خلف كبير معلمي أكاديمية الشرطة اللواء إبراهيم الراملي: "أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن احترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بالذمة والصدق".



والقى وزير الداخلية اللواء محمود توفيق كلمة أكد خلالها، أن وزارة الداخلية، تدرك حجم التحديات التى تحيط بالوطن وتكثف الجهود لتحقيق مفهوم الأمن الشامل من خلال القراءة الدقيقة للتهديدات الأمنية المتنامية بالمنطقة.

وعقب ذلك قلد الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخريجين الأنواط؛ تقديرًا للمتفوقين من خريجي أكاديمية الشرطة.



أوائل خريجى أكاديمية الشرطة



كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أوائل الخريجين من طلبة أكاديمية الشرطة، كما قلدهم نوط الامتياز من الطبقة الثانية.

وجاءت قائمة أوائل الخريجين من أكاديمية الشرطة 2024 كالتالي:

ملازم تحت الاختبار

أحمد جهاد أحمد الشربيني

يوسف أحمد حمدى توفيق

عمر عثمان عمر المحرزى

محمد عادل سعد بيومي

نور الدين محمد مندور

يوسف فخري – أول الوافدين – من فلسطين

أول الخريجين – ليسانس حقوق

محمد طارق محمد مرسي

أول الخريجات ليسانس حقوق

سامية محمد يوسف شمس

بكالوريوس التربية الرياضية

أمنية حسام أحمد محمود

أول خريجي قسم الضباط المتخصصين

عمرو أحمد أبو الفتوح أحمد

آلاء إبراهيم أحمد جعفر

كلية الدراسات العليا الأول على الدبلومات

رائد أحمد حمادة محمد

أول الوافدين

رائف محمد – فلسطين

مركز بحوث الشرطة

مفوض شرطة فينكدبيد يان من الكاميرون

أول حماية الشخصيات الهامة

كابين أكاندين – كازاخستان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تدير أمورها بشكل يحفظها والمنطقة، دون التورط في أمور قد تؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة وفي مصر.. مطمئنا الشعب المصري، بأن مصر "بخير وستظل قوية، ما دمنا ثابتين ومتحدين ومتماسكين، متحملين لمسئولياتنا"، رغم ما تشهده المنطقة من توترات.