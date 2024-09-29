الداخلية: القبض على طرفى مشاجرة فى المنيا أسفرت عن مصرع وإصابة 5 أشخاص

القت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على طرفى مشاجرة فى المنيا أسفرت عن مصرع واصابة 5 اشخاص.

وكان بتاريخ (۲۰) أغسطس الماضي، نشرت فيتو خبرًا بعنوان: مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب معركة طاحنة بين عائلتين بالمنيا.



وأكدت وزارة الداخلية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تمكنت من تحديد وضبط طرفی المشاجرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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