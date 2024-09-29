الأحد 29 سبتمبر 2024
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حوادث

جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شخص بـ الوراق

جثة, فيتو
جثة, فيتو

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص بمنطقة الوراق.

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تعود تفاصيل الواقعة تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة شخص على ضفاف النيل بمنطقة الوراق.

وبالانتقال والفحص  تبين من الفحص أنها جثة شخص بالمعاش، ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة فيما تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الواقعة وظروفها واتخاذ الإجراءات القانونية.

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أمن الجيزة النيابة العامة لغز العثور على جثة مديرية أمن الجيزة

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