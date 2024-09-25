إحالة عاطل متهم بمعاكسة فتاة والتعدي علي شقيقها في المرج للجنايات

أمرت نيابة المرج، بإحالة عاطل متهم بمعاكسة فتاة والتعدي علي شقيقها في منطقة المرج لمحكمة الجنايات.



كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة المرج.

بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول عاطل بالمرج وطرف ثاني سيدة وشقيقها مصاب بكدمات وجروح سطحية بسبب معاكسة المتهم للسيدة المشار إليها وبتدخل شقيقها قام المتهم بضربه.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.