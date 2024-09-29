بالأسماء، الحركة القضائية بمحكمتي استئناف المنصورة وأسيوط

وافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة القاضي حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى على إقرار مشروع الجزء الثاني من الحركة القضائية للعام القضائي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥؛ بشأن التعيين فى وظائف الرؤساء من الفئتين ( أ )، ( ب ) والقضاة بالمحاكم الابتدائية، ومن في درجاتهم وتنقلاتهم، والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف.

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