الأحد 29 سبتمبر 2024
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حوادث

ضبط تشكيل عصابى بتهمة تزوير وترويج المحررات الرسمية

ضبط تشكيل عصابى
ضبط تشكيل عصابى بتهمة تزوير وترويج المحررات الرسمية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير الشهادات والمحررات الرسمية والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى بمقابل مادى.

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات اضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بنشر مُشاركات تتضمن الترويج لبيع شهادات ومحررات رسمية مزورة بمقابل مادى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائم على إدارة الحساب  (مدرس - مقيم بالقليوبية).
 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه وأقر بإشتراكه مع (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية")  فى ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير الشهادات والمُحررات الرسمية أمكن ضبط المتهمين  وبحوزتهم ( 8 هواتف محمولة –  15خاتم شعار الجمهورية لجهات حكومية مختلفة "مزورين"–  7 أكلاشيهات لجهات مختلفة "مزورين"–  7 كارنيهات مزورة –  39 شهادة جامعية "مزورة" –  220 محرر لجهات مختلفة "مزور" – عدد 5 طابعة ألوان – إسكانر – 3 أجهزة حاسب آلى – كمية من الأدوات والخامات المستخدمة فى عمليات التزوير).

وأقروا بنشاطهم الإجرامى وأن جميع المضبوطات حوزتهم تُستخدم فى تزوير وإصطناع المحررات الرسمية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة. 

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