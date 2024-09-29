الأحد 29 سبتمبر 2024
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حوادث

رئيس مجلس الدولة يجتمع برؤساء المحاكم ويطالبهم بسرعة الفصل في القضايا

المستشار أحمد عبود
المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة

طالب المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، رؤساء الدوائر بالالتزام بمهام عملهم، وضرورة متابعة نسخ الأحكام الصادرة عن دوائرهم وتوقيعها بسرعة ودقة، والتنبيه على سكرتارية الدوائر بسرعة إرسال ملفات الطعون؛ ليتم الفصل فيها أولًا بأول، والإشراف على توقيع قوائم الرسوم؛ لتحصيل قيمة المطالبة المقررة لمصلحة الخزانة العامة.

يطالب بالتواصل مع جميع الاعضاء لتحقيق العدالة الناجزة 

وشدد على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين الإدارية والتأديبية خلال العام القضائي الجديد، بما يحقق العدالة الناجزة.

جاء ذلك في اجتماع رئيس مجلس الدولة برؤساء الدوائر على مختلف المحاكم الإدارية والتأديبية.

يذكر أن  الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2024/2025 والتي تضمنت توزيع (364) مستشارًا ومستشارة، وكذا موافقة الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية على اعتماد الحركة القضائية للعام الجديد 2024/2025، وتضمنت توزيع (200) مستشار ومستشارة، وذلك مع مراعاة المصلحة العامة للعمل مع الأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لرغبات أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين وفقًا للقواعد المحددة من المجلس الخاص.

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