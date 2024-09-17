أخبار الحوادث اليوم: مقتل موظف داخل مسكنه بحدائق أكتوبر.. اعترافات الراقصة صوفيا.. الاستئناف تتسلم ملف قضية سعد الصغير
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
"دي طبيعة شغلي ومعملتش حاجة غلط"، الراقصة صوفيا تنكر اتهامها بالتحريض على الفجور
استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية لأقوال الراقصة "صوفيا لورين"، في الاتهامات المنسوبة إليها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر تطبيق “تيك توك”، من خلال استعراض أجزاء حساسة من جسدها.
شاب تقدم لخطبتها ورفضته، الأمن يكشف ملابسات ابتزاز فتاة شمال سيناء
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعرض فتاة للابتزاز بمحافظة شمال سيناء على يد شاب تقدم لخطبتها.
عاطلان يقتلان موظفا بالمعاش لسرقة مسكنه فى حدائق أكتوبر
لقى موظف بالمعاش مصرعه على يد عاطلين لسرقة مسكنه بمنطقة حدائق أكتوبر، والقى رجال المباحث الجيزة، القبض على المتهمين.
مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق مطعم بعابدين
لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران في نشوب حريق مطعم بميدان باب اللوق بمنطقة عابدين في القاهرة.
القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في قنا ومصرع اثنين من عناصرها
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة المخدرات، ومصرع اثنين من العناصر الإجرامية، متخذين من جزيرة نيلية بمحافظة قنا مسرحًا لهم.
الداخلية: القبض على صاحب محل قتل شابا وأصاب شقيقه بالإسكندرية
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن واقعة مقتل عامل وإصابة شقيقه بالإسكندرية.
ضبط 14 قضية مخدرات و48 سلاحا ناريا في 3 محافظات
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان - دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
تصالح نجل شقيق عمرو دياب مع فرد أمن بكمبوند شهير في بدر
حررت قوات شرطة بدر محضر تصالح بين نجل شقيق الفنان عمرو دياب وفرد أمن بكمبوند شهير بدائرة القسم، وذلك بعد اتهام الأول للثاني بسرقته وجار إنهاء الإجراءات.
تأجيل محاكمة مرتضى منصور في 10 دعاوى سب وقذف
قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في 10 دعاوى مقامة ضده، من كل من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ودعوى ثانية من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ودعوى ثالثة من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، ودعوى رابعة من عبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف إلى جلسة 29 أكتوبر المقبل.
الاستئناف تتسلم ملف قضية سعد الصغير لتحديد جلسة المحاكمة
تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية المطرب الشعبي سعد الصغير والمحال محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا
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