أخبار الحوادث اليوم: مقتل موظف داخل مسكنه بحدائق أكتوبر.. اعترافات الراقصة صوفيا.. الاستئناف تتسلم ملف قضية سعد الصغير

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية لأقوال الراقصة "صوفيا لورين"، في الاتهامات المنسوبة إليها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر تطبيق “تيك توك”، من خلال استعراض أجزاء حساسة من جسدها.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعرض فتاة للابتزاز بمحافظة شمال سيناء على يد شاب تقدم لخطبتها.

لقى موظف بالمعاش مصرعه على يد عاطلين لسرقة مسكنه بمنطقة حدائق أكتوبر، والقى رجال المباحث الجيزة، القبض على المتهمين.

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران في نشوب حريق مطعم بميدان باب اللوق بمنطقة عابدين في القاهرة.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة المخدرات، ومصرع اثنين من العناصر الإجرامية، متخذين من جزيرة نيلية بمحافظة قنا مسرحًا لهم.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن واقعة مقتل عامل وإصابة شقيقه بالإسكندرية.

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان - دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

حررت قوات شرطة بدر محضر تصالح بين نجل شقيق الفنان عمرو دياب وفرد أمن بكمبوند شهير بدائرة القسم، وذلك بعد اتهام الأول للثاني بسرقته وجار إنهاء الإجراءات.

قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في 10 دعاوى مقامة ضده، من كل من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، ودعوى ثانية من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، وكيلًا عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ودعوى ثالثة من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك السابق، ودعوى رابعة من عبد الناصر زيدان، وغيرهم بتهمة السب والقذف إلى جلسة 29 أكتوبر المقبل.

تسلمت محكمة استئناف القاهرة ملف قضية المطرب الشعبي سعد الصغير والمحال محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على ما أُسند إليه من ارتكابه جناية إحراز جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدريْن بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

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