ضبط متهم بسرقة فيلا نجل شقيق عمرو دياب ببدر
ضبط رجال المباحث بقسم شرطة بدر متهما بسرقة فيلا نجل شقيق المطرب عمرو دياب، وتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق.
تلقى قسم شرطة بدر بلاغًا من عمرو عماد نجل شقيق المطرب عمرو دياب، مفاده باكتشافه سرقة فيلاته بكمبوند شهير بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين سرقة خاتم ألماظ وجنيه ذهب و250 دولارا.
وقام رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحديد المتهم وضبطه، وتحرر المحضر اللازم.
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