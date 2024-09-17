ضبط 14 قضية مخدرات و48 سلاحا ناريا في 3 محافظات
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان - دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
وفى أسيوط؛ تم ضبط 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة، شملت (4,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,045 كيلو جرام لمخدر الشابو - 1,190 كيلو جرام لمخدر الهيروين)، بحوزة (8 متهمين لــ 5 منهم معلومات جنائية).
كما تم ضبط 45 قضية اتجار فى الأسلحة النارية، شملت (20 بندقية آلية – 21 بندقية خرطوش - 18 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (45 متهما لــ 14 منهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 261 حكما قضائيا متنوعا.
وفى أسوان؛ تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة شملت (7,6 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كمية لمخدرى " الهيروين، الشابو" ) بحوزة (3 متهمين لأحدهم معلومات جنائية)، وتنفيذ 621 حكما قضائيا متنوعا.
وفى دمياط؛ تم ضبط 4 قضايا إتجار فى المواد المخدرة شملت (7,3 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12,5 كيلو جرام لمخدر البانجو – 9,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) و3 قطع سلاح نارى عبارة عن ( بندقية خرطوش - 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5 متهمين لهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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