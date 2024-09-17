شاب تقدم لخطبتها ورفضته، الأمن يكشف ملابسات ابتزاز فتاة شمال سيناء

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تعرض فتاة للابتزاز بمحافظة شمال سيناء على يد شاب تقدم لخطبتها.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بإبتزاز فتاة بمحافظة شمال سيناء.



وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد الفتاة (طالبة – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) وبسؤالها أقرت بقيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث العريش) بالتقدم لخطبتها أكثر من مرة رغم رفضها له وتضررها من ذلك.

وأضافت أن ما نشر جاء عن طريق الخطأ وأنه لم يقم بأى محاولة إبتزاز لها، وبسؤال والدتها أقرت بمضمون ما جاء بالفحص، وأنها لا تتهم المشكو فى حقه، وطلبت أخذ التعهد اللازم عليه بعدم التعرض لنجلتها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبمواجهته أقر بمضمون الفحص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.



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