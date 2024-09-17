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حوادث

الداخلية: القبض على صاحب محل قتل شابا وأصاب شقيقه بالإسكندرية

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

 كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على موقع "فيس بوك" بشأن واقعة مقتل عامل وإصابة شقيقه بالإسكندرية.

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 تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن واقعة مقتل عامل وإصابة شقيقه بالإسكندرية.

وبالفحص، تبين تلقى قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية إخطارًا من أحد المستشفيات بوصول (عامل "متوفى إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم"، وشقيقه طالب "مصاب بجرح" - مقيمين بدائرة القسم) إثر "ادعاء مشاجرة".

 

القبض على صاحب محل قتل شابا وأصاب شقيقه بالإسكندرية

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين حدوث مشادة كلامية بين كل من طرف أول (المتوفى وشقيقه) وطرف ثان (مالك محل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم) لوجود خلافات جيرة سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الطرف الأول بسلاح أبيض؛ مما أدى إلى حدوث إصابتهما والتي أودت بحياة أحدهما.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

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أجهزة وزارة الداخلية قسم شرطة أول الرمل وزارة الداخلية موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

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