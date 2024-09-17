مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق مطعم بعابدين
لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخران في نشوب حريق مطعم بميدان باب اللوق بمنطقة عابدين في القاهرة.
تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مطعم بشارع الحمرا بمنطقة عابدين، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ.
وتم فرض طوق أمني لمنع امتداد النيران إلى العقارات المجاورة.
وكشفت التحريات أن السبب وراء اندلاع النيران ماس كهربي، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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