عاطلان يقتلان موظفا بالمعاش لسرقة مسكنه فى حدائق أكتوبر

لقى موظف بالمعاش مصرعه على يد عاطلين لسرقة مسكنه بمنطقة حدائق أكتوبر، والقى رجال المباحث الجيزة، القبض على المتهمين.

تلقى قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة (موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم) داخل إحدى الغرف بمسكنه بدائرة القسم مقيد وعدم وجود الهاتف المحمول الخاص به.



وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية").. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة حيث قرر أحدهما بتعرفه على المجنى عليه منذ فترة فإختمر فى ذهنه سرقته، فقام بالإستعانة بالمتهم الثانى وقاما بالدخول إلى مسكن المجنى عليه والتعدى عليه وكتم أنفاسه خشية إفتضاح أمرهما إلا أنه توفى، وإستوليا على ( هاتف محمول – شاشة تلفاز – الفيزا كارد) ولاذا بالهرب".

وتم بإرشادهما ضبط ( الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه – هاتف محمول قاما بشرائه من متحصلات الواقعة – شاشة التلفاز – جزء من المبلغ المالى المستولى عليه من الفيزا كارد)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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