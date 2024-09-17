"دي طبيعة شغلي ومعملتش حاجة غلط"، الراقصة صوفيا تنكر اتهامها بالتحريض على الفجور

استمعت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية لأقوال الراقصة "صوفيا لورين"، في الاتهامات المنسوبة إليها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث مقاطع خادشة للحياء عبر تطبيق “تيك توك”، من خلال استعراض أجزاء حساسة من جسدها.

وخلال التحقيقات، نفت الراقصة "صفاء ا." وشهرتها "صوفيا لورين" الاتهامات الموجهة إليها، وأنكرت اتهامها بالتحريض على الفجور أو بث مقاطع خادشة.

وقالت الراقصة صوفيا: “أنا شغالة رقاصة ودي طريقة لبسي، اللي بيحتم عليا شغلي ألبسها، ومعملتش حاجة غلط”.

حبس الراقصة بتهمة التحريض على الفسق

وأمرت النيابة العامة بحبس الراقصة صوفيا لورين، 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وأسندت النيابة للمتهمة عدة اتهامات، منها: نشر مقاطع مرئية مسيئة ومنافية للآداب العامة، والتحريض على الفسق والفجور، وهدم قيم المجتمع.

وواجهت النيابة المتهمة، بمقاطع مرئية ترصد ارتكاب المتهمة أفعالا مخلة بالآداب.

وكشفت تحقيقات، في اتهام الراقصة صوفيا لورين بنشر مقاطع خادشة للحياء، عن انتشار مجموعة من المقاطع المرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة، هي عبارة عن مقاطع منافية للآداب، كونها تتعمد على إظهار وإبراز الأماكن الحساسة بجسدها وكذا إبراز مفاتنها عن عمد.

سقوط الراقصة صوفيا لورين

وأكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الآداب، أن الراقصة صوفيا لورين تستخدم موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” لعمل مقاطع فيديو وبث مباشر وجوالات مع راغبي المتعة مسيئة ومنافية للآداب العامة والتي من آثارها التحريض على الفسق وهدم قيم المجتمع وكذا محادثات لاتفاقات مخلة بالآداب.

وذكرت التحريات أن المتهمة استخدمت المقاطع المرئية فى الحصول على أكبر عدد من المتابعين وكذلك التحصيل على مبالغ مالية نظير المشاهدات والدعم المادي المباشر من خلال مشاهدات لايف.

النيابة توجه لها 3 اتهامات

وأوضحت التحريات أن المتهمة كانت دائمة التردد على ملهى ليلى بمنطقة العجوزة، وعقب تقنين الإجراءات القى القبض عليها قبل الاتفاق على أحد الأعمال المخلة بالآداب.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًا مع مراعاة التجديد فى الموعد القانونى.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقاطع فيديو للراقصة، وهي تقدم محتوى منافيا للآداب العامة، حيث ظهرت فيها وهي تستعرض أجزاء حساسة من جسدها.

وبعد إعداد الأكمنة المناسبة، تمكن رجال المباحث من القبض على الراقصة، وأثناء التحقيق معها أقرت بارتكاب الأفعال المنسوبة إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.