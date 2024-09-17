القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة في قنا ومصرع اثنين من عناصرها

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في القضاء على بؤرة إجرامية شديدة الخطورة لتجارة المخدرات، ومصرع اثنين من العناصر الإجرامية، متخذين من جزيرة نيلية بمحافظة قنا مسرحًا لهم.

وعثرت أجهزة الأمن على ترسانة أسلحة نارية ومواد مخدرة ومبالغ مالية بحوزة القائمين على إدارة البؤرة الإجرامية.

جزيرة جبر مسرح للاتجار بالأسلحة والذخائر غير المرخصة والمخدرات

كانت معلومات أكدتها تحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن قنا، عن اتخاذ بعض العناصر الإجرامية من جزيرة جبر بمركز نقادة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة، وهاربين من الأحكام القضائية.

نظمت أجهزة الأمن مدعومة بفرق العمليات الخاصة التابعة لقطاع الأمن المركزى، حملة مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون بمنطقة جزيرة جبر وسط نهر النيل بمركز نقادة، والمطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا متنوعة منها سرقة ومخدرات وسلاح.

وفور وصول القوات الخاصة للجزيرة فوجئوا بقيام خارجين عن القانون بإطلاق النيران عليهم فبادلوهم إطلاق النيران؛ مما نتج عنها مصرع اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مطلوبين على ذمة عدد من القضايا.

وعثر بحوزتهم على 6 بنادق آلية وإسرائيلية و60 خزينة بنادق آلية بإجمالى 2000 طلقة نارية وكمية من المواد المخدرة.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى قنا العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.